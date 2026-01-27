Ανανέωσε στην Μακάμπι Τελ Αβίβ για τρία χρόνια ο Ρέιμαν

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε πως ο Ουίλ Ρέιμαν θα συνεχίσει στον σύλλογο την καριέρα του για τα επόμενα τρία χρόνια.
«Είμαστε χαρούμενοι που ο Ουίλ ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Μακάμπι. Έχει αποδείξει την αξία που προσφέρει στην ομάδα και την αφοσίωσή του. Η σκληρή του δουλειά αποδίδει και βρίσκεται σε μία εξαιρετική ανοδική πορεία» δήλωσε ο Κάτας.
Ο Ρέιμαν φέτος στην Euroleague μετράει 2,8 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 0,2 κλεψίματα σε 10:33 στο παρκέ μετά από 24 ματς.
כל הפרטים >> https://t.co/Zp2Z2Qyqff— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) January 27, 2026