Ανανέωσε στην Μακάμπι Τελ Αβίβ για τρία χρόνια ο Ρέιμαν

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε πως ο Ουίλ Ρέιμαν θα συνεχίσει στον σύλλογο την καριέρα του για τα επόμενα τρία χρόνια.

«Είμαστε χαρούμενοι που ο Ουίλ ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Μακάμπι. Έχει αποδείξει την αξία που προσφέρει στην ομάδα και την αφοσίωσή του. Η σκληρή του δουλειά αποδίδει και βρίσκεται σε μία εξαιρετική ανοδική πορεία» δήλωσε ο Κάτας.

Ο Ρέιμαν φέτος στην Euroleague μετράει 2,8 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 0,2 κλεψίματα σε 10:33 στο παρκέ μετά από 24 ματς.