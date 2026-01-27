Απάντηση του Παρθενόπουλου στην Μακάμπι: «Τα μέτρα ασφαλείας ήταν ανεπαρκή»

Ο CEO της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλης Παρθενόπουλος απάντησε στα όσα ανέφερε ο CEO της Μακάμπι Τελ Αβίβ, τονίζοντας πως τα μέτρα ασφαλείας δεν ήταν επαρκή.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR όταν έφτασε στο γήπεδο της Μακάμπι Τελ Αβίβ είχε... υποδοχή από τους οπαδούς της ισραηλινής ομάδας, οι οποίοι αποδοκίμασαν τους «πράσινους» και έβριζαν τον Εργκίν Αταμάν.

Αυτή η συμπεριφορά συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του ματς αλλά και αφού ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση.

Ο CEO της Μακάμπι Τελ Αβίβ με ανακοίνωσή του στο «BasketNews» τόνισε πως ο Αταμάν είναι προβοκάτορας και ότι ο σύλλογος πήρε όλα τα μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια του Τούρκου κόουτς.

Με δηλώσεις του στο ίδιο Μέσο ο Βασίλης Παρθενόπουλος απάντησε στην ισραηλινή ομάδα, τονίζοντας πως τα μέτρα ασφαλείας ήταν ανεπαρκή και ότι δεν υπήρξε κάποια πρόκληση από την μεριά του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά η δήλωση του Παρθενόπουλου:

«Κατά την άφιξή μας στο γήπεδο, ακριβώς έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων μας, μας υποδέχτηκαν περίπου 300 οπαδοί της Μακάμπι, οι οποίοι φώναζαν χυδαίες προσβολές προς τον προπονητή μας και έκαναν προσβλητικές χειρονομίες προς τα μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού.

Είναι προφανές ότι δεν συγκεντρώθηκαν εκεί τυχαία και η παρουσία τους είχε γίνει αντιληπτή από το προσωπικό ασφαλείας της Μακάμπι και τις αστυνομικές Αρχές πολύ πριν την άφιξή μας στον χώρο, χωρίς να ληφθεί κανένα μέτρο για να το αποτρέψουν.

Με καθυστέρηση και μεγάλη δυσκολία, αποβιβαστήκαμε από το λεωφορείο της ομάδας και προχωρήσαμε προς τα αποδυτήρια σε μια εξαιρετικά εχθρική ατμόσφαιρα.

Είναι σαφές ότι τα μέτρα ασφαλείας ήταν ανεπαρκή, καθώς οι προαναφερθέντες οπαδοί βρισκόταν σε εξαιρετικά κοντινή απόσταση από τους παίκτες, τους προπονητές και τα μέλη του προσωπικού μας.

Όλα αυτά συνέβησαν χωρίς καμία πρόκληση ή ενέργεια εκ μέρους μας προς το συγκεντρωμένο πλήθος.

Αναμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία για όλα τα παραπάνω παρέχονται από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, μερικά από τα οποία δημοσιεύτηκαν στους λογαριασμούς των κοινωνικών Μέσων της ομάδας μας.

Μόνο μετά από την επίμονη παρέμβασή μας στον επίσημο εκπρόσωπο της Euroleague που βρισκόταν στο γήπεδο και την έντονη πίεση προς τη διοίκηση της Μακάμπι, το προσωπικό ασφαλείας της γηπεδούχου ομάδας έλαβε πρόσθετα μέτρα για την προστασία της σωματικής μας ακεραιότητας.

Στην πραγματικότητα, η ομάδα μας μπήκε στο γήπεδο για να παίξει τον αγώνα μόνο αφού έλαβε το "πράσινο φως" από τον επίτροπο της Euroleague, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας επιτέλους – αν και με καθυστέρηση – είχαν τεθεί σε εφαρμογή».