Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για την τραγωδία στην Ρουμανία, με οπαδούς του ΠΑΟΚ να χάνουν τη ζωή τους.

Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή του σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ρουμανία και η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας παράλληλα και την οδύνη της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εκφράζει την οδύνη της και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους ανθρώπους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ταξιδεύοντας στη Γαλλία για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους.

Ευχόμαστε στους τραυματίες δύναμη και ταχεία, πλήρη ανάρρωση».