Επέστρεψαν στο κανονικό πρόγραμμα Οσμάν και Μήτογλου, ατομικό οι Ναν, Γιούρτσεβεν.

Δύο επιστροφές είχε ο Παναθηναϊκός λίγες μέρες πριν από τον αγώνα στην Γαλλία με την Βιλερμπάν.

Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για το ματς της Γαλλίας με την Βιλερμπάν (30/1) με τον Εργκίν Αταμάν να βλέπει σήμερα να επιστρέφουν στο κανονικό προπονητικό πρόγραμμα οι Τζέντι Οσμαν και Ντίνος Μήτογλου. Αμφότεροι απουσιάζουν από τις αγωνιστικές εκδηλώσεις της ομάδας, ο πρώτος εδώ και μία εβδομάδα, ο δεύτερος πολύ περισσότερο, σήμερα, όμως, τέθηκαν και πάλι στην διάθεση του Τούρκου προπονητή.

Αντίθετα, ο Κέντρικ Ναν με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν έκαναν ατομικό πρόγραμμα. Ο Ναν έχει θέμα στον αριστερό αστράγαλο ενώ ο Τούρκος σέντερ προέρχεται από ίωση.