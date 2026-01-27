Στον Άρη Betsson για τα επόμενα 3 χρόνια ο Νουά

Ο Άρης Betsson ανακοίνωσε την επέκταση της συμφωνίας με τον Αμίν Νουά για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης «έδεσε» τον Γάλλο άσο μέχρι το καλοκαίρι του 2029, επιβραβεύοντας την εξαιρετική του παρουσία στον Άρη Betsson μέχρι τώρα. Το SDNA είχε ενημερώσει για την διάθεση των δύο πλευρών να συνεχίσουν την κοινή πορεία τους και τελικά οι δυο μεριές κατέληξαν σε... γάμο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Amine Noua για τα επόμενα τρία χρόνια.



Ο Γάλλος φόργουορντ – σέντερ θα παραμείνει στα κιτρινόμαυρα έως το 2029, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στην ΚΑΕ και τον ίδιο με τους εκπροσώπους του.



Ο Noua (2.02μ., 07/02/1997) αποκτήθηκε από τον ΑΡΗ Betsson στις 07/11/2025 και σε διάστημα 2.5 μηνών έχει ήδη δείξει τις δυνατότητές του.



Στη Stoiximan GBL είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 17.8 πόντους, πρώτος ριμπάουντερ με 6.6, ενώ σουτάρει με το εντυπωσιακό 48% στα τρίποντα, με 83% στις ελεύθερες βολές και με 50% στα δίποντα.



Στο BKT EuroCup μετρά 14.7. πόντους και 6.2 ριμπάουντ, με 79% στις βολές και 38% στο τρίποντο.



Η επέκταση της συνεργασίας με τον Amine Noua είναι η πρώτη κίνηση του 2026 για το μέλλον και δείχνει την πρόθεση του ΑΡΗ Betsson να εμφανιστεί ακόμα πιο ισχυρός τα επόμενα χρόνια».