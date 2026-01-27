Σενάριο ανταλλαγής του Γιαμπουσέλε με εμπλεκόμενο και τον Χέιζ Ντέιβις!

Σενάριο από την Αμερική φέρνει στο «φως» της δημοσιότητας πρόταση για trade του Γκέρσον Γιαμπουσέλε με τον Νικ Ρίτσαρντς, στο οποίο μπλέκεται και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέβις!

Οι ημέρες της... κρίσης στο ΝΒΑ πλησιάζουν, αφού η 5η Φλεβάρη είναι η καταληκτική ημερομηνία για trade για τις ομάδες, που πλέον φορτσάρουν για τις τελευταίες πινελιές τους στον δρόμο για την τελική ευθεία της regular season.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Έβαν Σάιντερι, Νικς και Σανς συζητούν για την ανταλλαγή του Γιαμπουσέλε με τον Ρίτσαρντς, με τον Γάλλο άσο να είναι δεδομένο, με τις ως τώρα πληροφορίες να μην παραμείνει στην ομάδα της Νέας Υόρκης, και τον Χέιζ να εμπλέκεται στο trade.

Κι αυτό γιατί η ομάδας του Φοίνιξ επιθυμεί να τον παραχωρήσει ώστε να γλιτώσει τον φόρο πολυτελείας και να ελευθερωθεί από το συμβόλαιο του πρώην άσου της Φενέρμπαχτσε.

Κάτι που όπως είναι φυσικό φέρνει συναγερμό και στις ομάδες της Εuroleague, αφού το μέλλον τόσο του Γιαμπουσέλε, όσο και του Χέιζ στο ΝΒΑ είναι αβέβαιο και η Ευρώπη καραδοκεί.