Οι διαιτητές των ματς της Εθνικής στα «παράθυρα» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

Υπενθυμίζουμε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο σε δύο ματς.
Επίσης γνωστοποιήθηκαν και οι Έλληνες διαιτητές που θα σφυρίξουν παιχνίδια στη διοργάνωση.
Αναλυτικά:
27/2
Ελλάδα – Μαυροβούνιο Κόντε Ρουίθ (Ισπανία), Αουνκρότζερς (Λετονία), Μπαρκάουσκας (Λιθουανία)/Καλινάουσκας (Λιθουανία)
2/3
Μαυροβούνιο-Ελλάδα Σάλινς (Λετονία), Μπαλντίνι (Ιταλία), Βελίκοβ (Βουλγαρία)/Ρατισβίλι (Γεωργία)
Έλληνες διαιτητές και κομισάριοι
Γ. Πουρσανίδης
27/2 Βοσνία Ερζεγοβίνη-Ελβετία
2/3 Γεωργία-Δανία
Ιωάν. Αγραφιώτης
27/2 Βοσνία Ερζεγοβίνη-Ελβετία
1/3 Γσλλία-Ουγγαρία
Ιωάν. Τσιμπούρης
1/3 Εσθονία-Σουηδία
Μάνος Τσολάκος
2/3 Αζερμπαϊτζάν-Βόρεια Μακεδονία