Gen A Stars U16: Το αύριο του ελληνικού μπάσκετ μπαίνει… στην τελική ευθεία

Η επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ εκφράστηκε μέσα από ακόμη μια διοργάνωση, που ανέδειξε τη γενιά των Gen A Stars U16.

Tο τέταρτο «παράθυρο»  θα διεξαχθεί στο τριήμερο 30 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2026 κι αποτελεί και το τελευταίο της κανονικής περιόδου του νεοσύστατου πρωταθλήματος, που ήρθε για να γίνει μια νέα παράδοση.

Στη διάρκεια αυτού του τριημέρου, τους αγώνες θα φιλοξενήσει η Αττική με το ΣΕΦ (Αίθουσα 5) και το Κλειστό «Κροίσος Πέρσης» της Νέας Σμύρνης, καθώς και η Καβάλα με το Κλειστό της Καλαμίτσας, με τη δράση στη διοργάνωση να κορυφώνεται.

Δείτε το πρόγραμμα του τέταρτου «παραθύρου»:

Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Αγώνας
30.01 20.00 ΣΕΦ (Αίθ. 5) Ολυμπιακός-ΔΕΚΑ
30.01 20.00 Κροίσος Πέρσης Μίλων-Άρης
30.01 20.00 Καλαμίτσας Αστέρας Καβάλας-Περιστέρι
31.01 13.00 Καλαμίτσας Περιστέρι-Πλάτων
31.01 13.45 Κροίσος Πέρσης Άρης-Μαχητές Πεύκων
31.01 20.30 ΣΕΦ (Αίθ. 5) ΔΕΚΑ-Προμηθέας Π.
01.02 13.45 Κροίσος Πέρσης Μίλων-Μαχητές Πεύκων
01.02 15.00 Καλαμίτσας Αστέρας Καβάλας-Πλάτων
01.02 15.30 ΣΕΦ (Αίθ. 5) Ολυμπιακός-Προμηθέας Π.

*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από το κανάλι YouTube του Rising Stars (www.youtube.com/@HBFRisingStars)

*Θα υπάρχει live στατιστική κάλυψη όλων των αγώνων στο www.basket.gr

