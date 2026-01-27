Gen A Stars U16: Το αύριο του ελληνικού μπάσκετ μπαίνει… στην τελική ευθεία

Η επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ εκφράστηκε μέσα από ακόμη μια διοργάνωση, που ανέδειξε τη γενιά των Gen A Stars U16.

Tο τέταρτο «παράθυρο» θα διεξαχθεί στο τριήμερο 30 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2026 κι αποτελεί και το τελευταίο της κανονικής περιόδου του νεοσύστατου πρωταθλήματος, που ήρθε για να γίνει μια νέα παράδοση.

Στη διάρκεια αυτού του τριημέρου, τους αγώνες θα φιλοξενήσει η Αττική με το ΣΕΦ (Αίθουσα 5) και το Κλειστό «Κροίσος Πέρσης» της Νέας Σμύρνης, καθώς και η Καβάλα με το Κλειστό της Καλαμίτσας, με τη δράση στη διοργάνωση να κορυφώνεται.

Δείτε το πρόγραμμα του τέταρτου «παραθύρου»:

Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Αγώνας 30.01 20.00 ΣΕΦ (Αίθ. 5) Ολυμπιακός-ΔΕΚΑ 30.01 20.00 Κροίσος Πέρσης Μίλων-Άρης 30.01 20.00 Καλαμίτσας Αστέρας Καβάλας-Περιστέρι 31.01 13.00 Καλαμίτσας Περιστέρι-Πλάτων 31.01 13.45 Κροίσος Πέρσης Άρης-Μαχητές Πεύκων 31.01 20.30 ΣΕΦ (Αίθ. 5) ΔΕΚΑ-Προμηθέας Π. 01.02 13.45 Κροίσος Πέρσης Μίλων-Μαχητές Πεύκων 01.02 15.00 Καλαμίτσας Αστέρας Καβάλας-Πλάτων 01.02 15.30 ΣΕΦ (Αίθ. 5) Ολυμπιακός-Προμηθέας Π.

*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από το κανάλι YouTube του Rising Stars (www.youtube.com/@HBFRisingStars)



*Θα υπάρχει live στατιστική κάλυψη όλων των αγώνων στο www.basket.gr