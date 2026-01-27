Gen A Stars U16: Το αύριο του ελληνικού μπάσκετ μπαίνει… στην τελική ευθεία

Tο τέταρτο «παράθυρο» θα διεξαχθεί στο τριήμερο 30 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2026 κι αποτελεί και το τελευταίο της κανονικής περιόδου του νεοσύστατου πρωταθλήματος, που ήρθε για να γίνει μια νέα παράδοση.
Στη διάρκεια αυτού του τριημέρου, τους αγώνες θα φιλοξενήσει η Αττική με το ΣΕΦ (Αίθουσα 5) και το Κλειστό «Κροίσος Πέρσης» της Νέας Σμύρνης, καθώς και η Καβάλα με το Κλειστό της Καλαμίτσας, με τη δράση στη διοργάνωση να κορυφώνεται.
Δείτε το πρόγραμμα του τέταρτου «παραθύρου»:
|Ημ/νία
|Ώρα
|Γήπεδο
|Αγώνας
|30.01
|20.00
|ΣΕΦ (Αίθ. 5)
|Ολυμπιακός-ΔΕΚΑ
|30.01
|20.00
|Κροίσος Πέρσης
|Μίλων-Άρης
|30.01
|20.00
|Καλαμίτσας
|Αστέρας Καβάλας-Περιστέρι
|31.01
|13.00
|Καλαμίτσας
|Περιστέρι-Πλάτων
|31.01
|13.45
|Κροίσος Πέρσης
|Άρης-Μαχητές Πεύκων
|31.01
|20.30
|ΣΕΦ (Αίθ. 5)
|ΔΕΚΑ-Προμηθέας Π.
|01.02
|13.45
|Κροίσος Πέρσης
|Μίλων-Μαχητές Πεύκων
|01.02
|15.00
|Καλαμίτσας
|Αστέρας Καβάλας-Πλάτων
|01.02
|15.30
|ΣΕΦ (Αίθ. 5)
|Ολυμπιακός-Προμηθέας Π.
*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από το κανάλι YouTube του Rising Stars (www.youtube.com/@HBFRisingStars)
*Θα υπάρχει live στατιστική κάλυψη όλων των αγώνων στο www.basket.gr