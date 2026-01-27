Α1 Γυναικών: Οι δηλώσεις της 16ης αγωνιστικής - Τι είπαν για το ντέρμπι «αιωνίων»

Με την εμβόλιμη 16η Αγωνιστική συνεχίζεται αύριο Τετάρτη (28/1) το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι των «αιωνίων».

Στο Π.Γιαννακόπουλος (18.15) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Τα υπόλοιπα παιχνίδια της 16ης Αγωνιστικής οι φίλαθλοι θα μπορέσουν να τα παρακολουθήσουν μέσα από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.

Δείτε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστριών και πρωταγωνιστών…

ΔΑΚ Κοιλάδας 15.00 Πανσερραϊκός – Αθηναϊκός Qualco

Στράτος Μανώλης (Βοηθός προπονητή Πανσερραϊκού): «Στο επερχόμενο παιχνίδι αντιμετωπίζουμε στο σπίτι μας την ομάδα του Αθηναϊκού. Μια πολύ δυνατή ομάδα, σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Εμείς από την πλευρά μας, με την στήριξη του κόσμου μας, θέλουμε όπως και σε κάθε παιχνίδι, να είμαστε πιστοί στο πλάνο μας, συγκεντρωμένοι σε άμυνα και επίθεση και να δείξουμε τη δυναμική μας».

Διονυσία Αλεξανδρή (Αθλήτρια Αθηναϊκού Qualco): «Κάθε παιχνίδι που γίνεται στην περιφέρεια, όπου τα γήπεδα γεμίζουν από τους φιλάθλους, είναι δύσκολο. Εμείς πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένες και να βγάλουμε μέσα στο γήπεδο αυτά που δουλεύουμε στην προπόνηση. Περιμένουμε ότι θα γίνει ένας σκληρός αγώνας γιατί όλες οι ομάδες που αντιμετωπίζουμε έχουν κίνητρο να παίζουν καλά απέναντί μας».

ΕΑΚ Βόλου 18.00 Ανόρθωση Βόλου – Παναθλητικός

Βαλέρια Τρούλη (Αθλήτρια Ανόρθωσης Βόλου): «Το παιχνίδι της Τετάρτης κόντρα σε μια πολύ δυνατή και ανταγωνιστική ομάδα είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς. Από την πλευρά μας, θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και θα διεκδικήσουμε κάθε στιγμή του παιχνιδιού, για να δείξουμε την πραγματική μας δύναμη στο παρκέ».

Τζέιντ Λόβιλ (Αθλήτρια Παναθλητικού): «Μετά από μια μεγάλη νίκη στην έδρα μας, πρέπει γρήγορα να σκεφτούμε τον επόμενο αγώνα. Τώρα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και να ασχοληθούμε με τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουμε την ευκαιρία να διατηρήσουμε τον ρυθμό μας και να συνεχίσουμε να χτίζουμε».

Π.Γιαννακόπουλος 18.15 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 Σπορ)

Φαίη Κωτούλα (Αθλήτρια Παναθηναϊκού): «Την Τετάρτη έχουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι μέσα στην έδρα μας όπου θα αντιμετωπίσουμε τον Ολυμπιακό. Έχουμε ρυθμό, καθώς προερχόμαστε από επίσης δυνατά παιχνίδια και προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό το ματς, καθώς θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα καλό πρόσωπο μπροστά στον κόσμο μας και να πάρουμε τη νίκη που θα είναι πολύ σημαντική για τη συνέχεια. Ανυπομονούμε να ζήσουμε το ντέρμπι αυτό μέσα στο γήπεδο μας και περιμένουμε τους φιλάθλους μας να μας στηρίξουν όπως κάνουν σε κάθε ματς».

Ρένια Καρλάφτη (Αθλήτρια Ολυμπιακού): «Την Τέταρτη έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον Παναθηναϊκό, ένα δυνατό παιχνίδι, στόχος μας είναι να μπούμε δυναμικά στο γήπεδο για να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Αγ.Ζούπας 19.30 Αμύντας – ΠΑΣ Γιάννινα

Δανάη Καπουρίτη (Αθλήτρια Αμύντα): «Ο αγώνας της Τετάρτης είναι σημαντικός για εμάς. Χρειαζόμαστε την νίκη, ώστε να μας δώσει αυτοπεποίθηση για την συνέχεια. Το παιχνίδι απέναντι στον Αθηναϊκό ήταν μια καλή ευκαιρία προετοιμασίας. Δοκιμάσαμε τις δυνατότητες μας και κρατάμε τα θετικά. Γνωρίζουμε τα σημεία που πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο, και θα παραμείνουμε συγκεντρωμένες στο πλάνο μας. Είναι μια απαιτητική εβδομάδα, με συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το 100% σε άμυνα και επίθεση».





Κατερίνα Μαρίνη (Αθλήτρια ΠΑΣ Γιάννινα): «Έπειτα από μια συγκροτημένη και συλλογική νίκη απέναντι στην ομάδα της Ιωνίας, τρεις ημέρες μετά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε την ομάδα του Αμύντα, σε μια ιδιαίτερα καυτή έδρα. Στόχος μας είναι να κάνουμε το 2Χ2, γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένες και στοχευμένες στο παιχνίδι μας, κάνοντας τη ζωή μας όσο το δυνατόν πιο εύκολη για τη συνέχεια».

Ζωφριάς 20.00 Ιωνία – Πρωτέας Βούλας

Σίσσυ Ευμορφοπούλου (Αθλήτρια Ιωνίας): «Είναι ένας ακόμη δύσκολος αγώνας στην έδρα μας τον οποίο θέλουμε να πάρουμε. Δυστυχώς η ομάδα μετά τις αρκετές αναπροσαρμογές προσπαθεί να βρει το δρόμο της, γι’ αυτό κιόλας υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοση της. Θέλουμε τη νίκη για να μας δώσει την ώθηση για μια καλύτερη συνέχεια».

Μάριος Δεσποτάκης (Προπονητής Πρωτέα Βούλας): «Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Για να διεκδικήσουμε την νίκη, θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και έτοιμοι, πνευματικά και σωματικά, για μια δυνατή αναμέτρηση».