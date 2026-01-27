Τέιτουμ: «Θέλουμε από δύο ομάδες στις 5 μεγάλες αγορές για το ΝΒΑ Europe»

Ο Μαρκ Τέιτουμ, αναπληρωτής κομισάριος του ΝΒΑ, σε δηλώσεις του μίλησε για το πλάνο της νέας λίγκας που ετοιμάζεται στην Ευρώπη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αν είσαι οπαδός, είναι δύσκολο να παρακολουθήσεις το επαγγελματικό μπάσκετ στην Ευρώπη. Είναι εύκολο να παρακολουθήσεις το NBA, αλλά είναι δύσκολο να παρακολουθήσεις το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η EuroLeague λείπει από μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές αγορές στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμία ομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μεγαλύτερη αγορά στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει κορυφαία ομάδα μπάσκετ ούτε εκεί, αλλά ούτε στο Λονδίνο ή στο Μάντσεστερ. Δεν υπάρχει μόνιμα κορυφαία ομάδα στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στη Ρώμη. Έτσι, λείπουν οι μεγαλύτερες εμπορικές αγορές, γι' αυτό και δεν είναι σε θέση να αποκομίσουν εμπορικά οφέλη από το μπάσκετ.



Η ιδέα μας είναι στο ΝΒΑ Europe να έχουμε τις μεγαλύτερες χώρες με μόνιμες ομάδες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία ή Γαλλία. Δύο ομάδες σε κάθε μία από αυτές τις αγορές που γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι θα έχουν ομάδες εκεί, και στη συνέχεια θα το ανοίξουμε στο υπόλοιπο οικοσύστημα».