Σκαριόλο: «Η Παρί έχει έναν μοναδικό τρόπο παιχνιδιού»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο στις δηλώσεις του πριν από το ματς της Ρεάλ κόντρα στην Παρί για την 25η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στα δυνατά σημεία της γαλλικής ομάδας και στις λεπτομέρειες που θα κρίνουν το παιχνίδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που παίζει με έναν αρκετά μοναδικό τρόπο. Δεν είναι πλέον οι μόνοι που παίζουν έτσι, αλλά ξέρουμε ότι απέναντι σε αυτούς τους αντιπάλους πρέπει να είμαστε πολύ έξυπνοι στον τρόπο που παίζουμε, επειδή, όπως μας έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις, μπορούμε να δεχτούμε πολύ υψηλά γκολ, αν και ξέρουμε επίσης ότι μπορούμε να αντεπιτεθούμε. Το κύριο χαρακτηριστικό της Παρί είναι η ταχύτητά τους. Είναι μακράν η ομάδα της Euroleague που παίζει τις περισσότερες κατοχές, κάτι που θα οδηγήσει σε ένα πολύ υψηλό σκορ και αυτό δεν σημαίνει ότι η άμυνά τους είναι κακή, αλλά μάλλον ότι ο ρυθμός της κατοχής θα είναι πολύ υψηλός με πολλές κατοχές, πολλά σουτ και σίγουρα ένα υψηλό σκορ.

Από την πλευρά μας, πρέπει επίσης να επικεντρωθούμε στο γεγονός ότι η Παρί είναι η ομάδα με τα περισσότερα υψηλά σκορ στην Euroleague και επίσης η ομάδα με τα περισσότερους πόντους στα πρώτα επτά δευτερόλεπτα κατοχής. Είναι επίσης πολύ δυνατοί στα επιθετικά ριμπάουντ. Είναι επίσης ικανοί να προκαλέσουν πολλά λάθη με την επιθετική τους άμυνα σε όλο το γήπεδο, οπότε υπάρχουν πολλά σημεία και περιοχές εστίασης και σίγουρα θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Παρά τις κακές στιγμές, είναι σημαντικό όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή, να είμαστε σε θέση να κερδίσουμε και να έχουμε τη δύναμη και την σταθερότητα που απαιτούνται για να κερδίσουμε και να πάρουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι».