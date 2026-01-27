Κωνσταντής: «Κάθε εβδομάδα βγαίνει κι άλλος παίκτης μπροστά, το να συνεργάζεσαι με τον Σάκοτα είναι ό,τι καλύτερο»

Ο Μαρίνος Κωνσταντής, μέλος του τεχνικού επιτελείου της ΑΕΚ, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και μίλησε για την έναρξη της φάσης των «16» του Basketball Champions League και την πορεία της «Ένωσης» σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αναλυτικά είπε:

Για την προετοιμασία της ΑΕΚ ενόψει του αγώνα με την Άλμπα Βερολίνου για το BCL (28/01): «Μας βοήθησε το ρεπό. Το τελευταίο δίμηνο είχαμε πολλούς τραυματισμούς και τώρα επανερχόμαστε. Χρειάζονται αυτές οι προπονήσεις. Το ότι δεν είχαμε παιχνίδι στη GBL μάς έκανε καλό. Ο Μπράουν προπονείται κανονικά με την ομάδα σε φουλ ρυθμούς. Αύριο θα δούμε την τελική επτάδα των ξένων. Όσον αφορά τον Κατσίβελη, βλέπουμε μέρα με τη μέρα για το πώς πάει η κατάσταση του. Είναι σημαντικό που αρχίσαμε με νίκη στον όμιλο. Στους άλλους ομίλους είδαμε αρκετές εκπλήξεις. Η Άλμπα είναι μία ομάδα που έχει πολλές ευρωπαϊκές παραστάσεις. Στοχεύει στο up-tempo παιχνίδι, έχει συνέπεια στην άμυνα και από εκεί αρχίζουν όλα. Είναι 1η σε πόντους στον αιφνιδιασμό. Είναι μία ομάδα που δεν έχει τεράστιο ατομικό ταλέντο. Είναι καλοί ρολίστες με εξαιρετικούς σουτέρ. Θα εστιάσουμε στα επιθετικά ριμπάουντ και να καταφέρουμε να παίξουμε άμυνα σε ομαδικές καταστάσεις κυρίως. Να τους πάμε στο ένας-εναντίον-ενός που δεν είναι τόσο καλοί».

Για την έως τώρα πορεία της ΑΕΚ στο BCL: «Έχουμε δείξει ότι πολλά ματς που έχουν “στραβώσει” στην αρχή ποτέ δεν τα παρατήσαμε. Είναι χαρακτηριστικό της ΑΕΚ αυτό. Είμαστε μία ομάδα με μακρά ιστορία στη διοργάνωση. Επομένως, στόχος μας είναι να φτάσουμε όσο μακρύτερα γίνεται στη διοργάνωση. Προσπαθούμε με την προσπάθεια μας να σεβαστούμε την ιστορία που έχουμε στο BCL».

Για την πορεία στο πρωτάθλημα (10-4 ρεκόρ): «Φέτος το πρωτάθλημα είναι πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με πέρυσι. Ο Πανιώνιος, το Μαρούσι και η Καρδίτσα παλεύουν για την παραμονή, αυτό δείχνει το επίπεδο της λίγκας. Φέτος δεν υπάρχει παιχνίδι που θα περάσεις εύκολα από κάποια έδρα. Με τη συνέπεια θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τη θέση που έχουμε».

Για τις αγωνιστικές διαφορές σε σχέση με την περσινή σεζόν: «Νομίζω η μεγάλη διαφορά είναι ότι πέρυσι είχαμε τους Χαμπ και Χάντερ που είχαν το μεγαλύτερο μέρος του σκοραρίσματος. Η ομάδα φέτος είναι πιο ικανή στην άμυνα, κάθε εβδομάδα βγαίνει κι άλλος παίκτης μπροστά. Δεν έχουμε έναν μόνο πρωταγωνιστή».

Για τους έμπειρους παίκτες του ρόστερ: «Καταφέραμε να κρατήσουμε παίκτες από πέρυσι και αυτό βοήθησε στο να είναι πιο “εύκολο” το να βάλουμε τα πράγματα που ζητάμε για τη λειτουργία της ομάδας. Ο Μπάρτλεϊ έχει ξανασυνεργαστεί στην Ιταλία με τον κόουτς Σάκοτα, ήταν εύκολη η προσαρμογή του».

Για την περίπτωση του Κρις Σίλβα και τον αντικαταστάτη του, Κισόν Φίζελ: «Όταν είχαμε υπογράψει τον Σίλβα, ξέραμε τον όρο του buy-out στο συμβόλαιο του. Ήμασταν έτοιμοι για παν ενδεχόμενο, η προεργασία είχε ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν υπογράψει στη Φενέρμπαχτσε. Ο Φίζελ έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον Σίλβα, αυτό ψάχναμε. Ήταν ένας από αυτούς που συγκέντρωνε τα περισσότερα από αυτά. Είχε κι εκείνος buy-out από τη Νίμπουρκ».

Για τη μεταγραφή του Τζέιμς Νάναλι: «Τους έπιασε όλους προ εκπλήξεως. Ήταν μία περίπτωση που δουλεύαμε αρκετό καιρό, δεν είχε διαρρεύσει προς τα έξω. Είναι ένας παίκτης που δε χρειάζεται να μιλήσουμε για το ταλέντο του. Οι τίτλοι και η εμπειρία του μιλούν από μόνα τους. Μόλις μπει στο 100% θα είναι τεράστια βοήθεια για ‘μας».

Για το Κύπελλο Ελλάδος και το ματς με τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά (17/02): «Απέχει αρκετά αυτό. Όλοι ξέρουμε τι είναι ο Ολυμπιακός. Aπέναντι του έχουμε κάνει καλά ματς και φέτος και πέρυσι. Θα πάμε εκεί για να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».

Για τη συνεργασία του με τον Ντράγκαν Σάκοτα: «Για τον κόουτς δε νομίζω ότι μπορώ να πω πολλά. Η ιστορία που έχει και τα συνεχόμενα έτη στο υψηλό επίπεδο δείχνουν πράγματα από μόνα τους. Σαν άνθρωπος είναι ανοιχτός, δέχεται τις ιδέες μας, μας συμπεριλαμβάνει στις λήψεις αποφάσεων. Θέλει μέσα από τη διαδικασία αυτή να εξελιχθούμε κι εμείς. Το να συνεργάζεσαι μαζί του είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί. Προσπαθεί να μας συμπεριλάβει σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού».