Νέο δημοσίευμα στην Αμερική: «Ο Γιάννης έχει παίξει το τελευταίο του ματς με τους Μπακς»!

Νέο δημοσίευμα στην Αμερική αναφέρει πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πιθανότατα δεν θα αγωνιστεί ξανά με τους Μπακς!

Αποτελεί προφανώς το... talk of the town στο ΝΒΑ όσο πλησιάζει μάλιστα και η 5η Φλεβάρη, με δημοσίευμα του ESPN να αναφέρει πως ο «Greek Freak» δεν θα αγωνιστεί ξανά με την ομάδα του Μιλγουόκι.

Ο Γιάννης ταλαιπωρείται από πρόβλημα στη γάμπα και θα μείνει εκτός για περίπου έναν μήνα, με τον Μαρκ Σπίαρς να αναφέρει: «Πιστεύω πως ο Γιάννης έπαιξε ήδη το τελευταίο του παιχνίδι με τους Μπακς».

Αυτό σημαίνει πως μέχρι ο Έλληνας σούπερ σταρ θα αποθεραπευτεί θα έχει γίνει trade και θα έχει αφήσει τους Νικς, με τη διορία για να αποχωρήσει να είναι στις 5 Φλεβάρη.

Υπενθυμίζουμε πως προηγούμενο δημοσίευμα από τις ΗΠΑ ανάφερε πως ο Γιάννης έφτασε κοντά στο να απολύσει τον επί χρόνια μάνατζέρ του, Άλεξ Σαράτση, επειδή δεν έχει καταφέρει ήδη να τον κάνει trade.