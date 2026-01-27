Τα αποτελέσματα του NBA: Μυθική βραδιά για Ντόντσιτς - Ασταμάτητοι οι Σέλτικς

Μεγάλη νίκη πανηγύρισαν και οι Μπόστον Σέλτικς απέναντι στους Μπλέιζερς, ενώ οι Ρόκετς γλίτωσαν το... κάζο απέναντι στους Γκρίζλις, κάνοντας ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ατλάντα Χοκς - Ιντιάνα Πέισερς 132-116
Σάρλοτ Χόρνετς - Φιλαδέλφεια 76ερς 130-93
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Ορλάντο Μάτζικ 114-98
Μπόστον Σέλτικς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 102-94
Σικάγο Μπουλς - Λος Άντζελες Λέικερς 118-129
Χιούστον Ρόκετς - Μέμφις Γκρίζλις 108-99
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 108-83