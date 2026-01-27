Ο Ντόντσιτς έγραψε ιστορία πιάνοντας ρεκόρ του αείμνηστου Κόμπε Μπράιαντ

Ο Σλοβένος γκαρντ πραγματοποίησε «μαγική» εμφάνιση στη νίκη των Λέικερς επί των Μπουλς (129-118), καταγράφοντας και μια ιστορική επίδοση.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 46 πόντους, 7 ριμπάουντ και 11 ασίστ και έγινε ο δεύτερο παίκτης στην ιστορία των Λέικερς που έχει 45+ πόντους, 10+ ασίστ, και 5+ τρίποντα σε έναν αγώνα, μετά τον αείμνηστο Κόμπε Μπράιαντ.

Το ρεκόρ του Ντόντσιτς, μάλιστα καταγράφηκε ανήμερα της μαύρης επετείου του θανάτου του θρύλου των Λέικερς, κάτι που κάνει την επίδοση του Σλοβένου γκαρντ, συγκλονιστική.