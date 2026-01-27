Ο Ντόντσιτς έγραψε ιστορία πιάνοντας ρεκόρ του αείμνηστου Κόμπε Μπράιαντ

Ο Λούκα Ντόντσιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 46 πόντους, 7 ριμπάουντ και 11 ασίστ και έγινε ο δεύτερο παίκτης στην ιστορία των Λέικερς που έχει 45+ πόντους, 10+ ασίστ, και 5+ τρίποντα σε έναν αγώνα, μετά τον αείμνηστο Κόμπε Μπράιαντ.
Το ρεκόρ του Ντόντσιτς, μάλιστα καταγράφηκε ανήμερα της μαύρης επετείου του θανάτου του θρύλου των Λέικερς, κάτι που κάνει την επίδοση του Σλοβένου γκαρντ, συγκλονιστική.
An absolute masterclass from Luka!— NBA (@NBA) January 27, 2026
🪄 46 PTS
🪄 7 REB
🪄 11 AST
🪄 8 3PM
🪄 15-25 FGM
He joins Kobe Bryant as the only players in franchise history to record 45+ PTS, 10+ AST and 5+ 3PM in a single game ⭐️ pic.twitter.com/Qp2lrROrHW