Οι Σέλτικς συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους

Οι Μπόστον Σέλτικς έκαμψαν την αντίσταση των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, επικρατώντας με 102-94

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με άγριες διαθέσεις στο ματς, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 32-11, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 15 πόντων (52-37).

Στην τρίτη περίοδο οι Μπλέιζερς, έκαναν την αντεπίθεσή τους και με επί μέρους 23-28 ρίχνοντας την διαφορά στους 10 πόντους (75-65), με τους Σέλτικς να βρίσκουν τις απαντήσεις για να φτάσουν στη νίκη.

Ο Τζέιλεν Μπράουν με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Μπόστον Σέλτικς, με τον Τουμάνι Καμαρά να ξεχωρίζει για τους Μπλέιζερς με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ.

