Οι Ρόκετς λύγισαν τους Γκρίζλις με ανατροπή

Οι Χιούστον Ρόκετς με μεγάλο comeback στο δεύτερο ημίχρονο, επικράτησαν των Μέμφις Γκρίζλις με 108-99.

Οι Γκρίζλις μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 23-24 στην λήξη της πρώτης περιόδου και με επί μέρος 28-30 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο έκλεισαν το ημίχρονο με προβάδισμα τριών πόντων (51-54).

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι Ρόκετς έκαναν την αντεπίθεσή τους, πήραν το προβάδισμα και με επί μέρους 32-22 στην τέταρτη περίοδο, καθάρισαν την υπόθεση νίκη.

Ο Αλπερέν Σενγκούν με 33 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ρόκετς, με τον Σάντι Αλντάμα να ξεχωρίζει για τους Γκρίζλις έχοντας 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.

