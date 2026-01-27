Με 46αρα του «μαγικού» Ντόντσιτς οι Λέικερς άλωσαν το Σικάγο

Ο Σλοβένος γκαρντ με εμφάνιση για... MVP οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη απέναντι στους Σικάγο Μπουλς με 129-118.

Οι «Λιμνάνθρωποι» πήραν από την αρχή τα ηνία της αναμέτρησης και προηγήθηκαν με 31-35 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 25-34 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο έκλεισαν το ημίχρονο στο +13 (56-69).

Στη τρίτη περίοδο ο Λούκα Ντόντσιτς πήρε «φωτιά» και με 19 πόντους οδήγησε τους Λέικερς στο τέταρτο δωδεκάλεπτο με προβάδισμα 15 πόντων (89-104), με τους Μπουλς να επιχειρούν την αντεπίθεσή τους.

Οι «Ταύροι» κατάφεραν να ρίξουν την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα, αλλά οι Λέικερς βρήκαν τις απαντήσεις και έφυγαν από το Σικάγο με ένα μεγάλο διπλό ανήμερα της μαύρης επετείου του θανάτου του Κόμπε και της Τζιάνα Μπράιαντ.

Ο Λούκα Ντόντσιτς με 46 πόντους, 7 ριμπάουντ και 11 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Λέικερς, με τον Kόμπι Ουάιτ να ξεχωρίζει για τους Μπουλς έχοντας 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

