Περίπατος των Καβαλίερς κόντρα στους Μάτζικ

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έστησαν πάρτι απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ, επικρατώντας με 114-98.

Οι γηπεδούχοι δεν μπήκαν καλά στην αναμέτρηση, επιτρέποντας στους Μάτζικ να προηγηθούν με 22-32 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως στη συνέχεια οι Καβαλίερς πάτησαν... γκάζι.

Με επί μέρους 39-24 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα πέντε πόντων (61-56), ενώ συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο μέρος.

Οι Καβαλίερς έκαναν επί μέρους 30-25 στην τρίτη περίοδο παίρνοντας διψήφια διαφορά (91-81), με τους γηπεδούχους να «τελειώνουν» με άνεση το ματς στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

O Ντόνοβαν Μίτσελ με 45 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών, ενώ η εμφάνιση του Πάολο Μπανκέρο (37π., 10ρ., 4ασ), πήγε στράφι για τους Μάτζικ.

