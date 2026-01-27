Ο Γιόκιτς κινδυνεύει να μείνει εκτός διεκδίκησης του MVP!

Ο Σέρβος σέντερ ακόμη δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που αντιμετωπίζει στο γόνατο και πλέον κινδυνεύει να μείνει εκτός διεκδίκησης του βραβείου του MVP.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του NBA, οι παίκτες που μπορούν να διεκδικήσουν τα βραβεία της regular season, θα πρέπει να έχουν αγωνιστεί σε τουλάχιστον 65 αναμετρήσεις μέσα στην σεζόν.

Δεδομένου ότι όλες οι ομάδες θα δώσουν 82 αγώνες στην regular season, αν ένας παίκτης απουσιάσει από 18 παιχνίδια τότε αυτόματα τίθεται εκτός διεκδίκησης των βραβείων που δίνονται με την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας.

Ο Γιόκιτς έχει χάσει ήδη 14 παιχνίδια μετά τον τραυματισμό του και όπως ενημέρωσαν οι Νάγκετς, ο Σέρβος σέντερ δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για την αναμέτρηση με τους Πίστονς τα ξημερώματα της Τρίτης.

Αυτός θα είναι ο 15ος αγώνας που θα απουσιάσει ο ηγέτης των «Σβόλων», κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να απουσιάσει από ακόμη δύο παιχνίδια των Νάγκετς, προκειμένου να παραμείνει στην «μάχη» της διεκδίκησης του MVP.

Ο Γιόκιτς ήταν το φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου του πολυτιμότερου παίκτη της regular season, όμως πλέον κινδυνεύει να μείνει εκτός διεκδίκησης.