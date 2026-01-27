Δημοσίευμα «βόμβα» στις ΗΠΑ: «O Γιάννης σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του για το... trade»

Ένα δημοσίευμα του Χένρι Άμποτ βάζει «φωτιά» στις ΗΠΑ, αφού αναφέρει ότι ο Γιάννη Αντετοκούνμπο έκανε σκέψεις απόλυσης του επί σειρά ετών ατζέντη του, επειδή δεν κατάφερε να τον κάνει trade.

«Την περασμένη εβδομάδα, κάποιος με πολύ καλή θέση στον κλάδο μου είπε κάτι ανησυχητικό για τον σταρ των Bucks, Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Γιάννης θεωρείται γενικά καλός άνθρωπος, στοχαστικός, ένας από τους πραγματικά ευγενικούς και καλούς ανθρώπους στον χώρο του ΝΒΑ. Έχει μια ομάδα και έναν ατζέντη από τότε που επιλέχθηκε ως έφηβος το 2013.

Επομένως, ήταν ανησυχητικό να ακούσω μια πραγματικά δραματική ιστορία, ότι ο Γιάννης ήταν κοντά στο να απολύσει τον μακροχρόνιο ατζέντη του, Άλεξ Σαράτση, λόγω της αποτυχίας του να κάνει trade τον Γιάννη από τους Μπακς», ανέφερε χαρακτηριστικά στο δημοσίευμά του στο «TrueHoops» o Xένρι Άμποτ.

Ο insider του NBA, μάλιστα αναφέρει στο δημοσίευμά του, ότι ο πασίγνωστος ατζέντης του Λεμπρόν Τζέιμς, Ριτς Πολ πλησίασε τόσο τον Γιάννη, όσο και τον Θανάση Αντετοκούνμπο, με την προοπτική να υπάρξει μεταξύ τους συνεργασία για να βρεθεί ο επόμενος σταθμός του Έλληνα σούπερ σταρ.

Το δημοσίευμα καταλήγει αναφέροντας:

«Η Ένωση Παίκτων επιβεβαίωσε τη Δευτέρα: ο Άλεξ Σαράτσης είναι ο ατζέντης του Γιάννη. Οι ομάδες που προσπαθούν να αποκτήσουν τον Γιάννη συνεχίζουν να καλούν τον Σαράτση.

Σημαντική σημείωση: οι κανόνες για την αλλαγή ατζέντη άλλαξαν πέρυσι. Αν ένας παίκτης έστελνε στον ατζέντη του επιστολή καταγγελίας, υπήρχε περίοδος αναμονής 15 ημερών πριν να αναλάβει ο νέος ατζέντης. Τώρα όμως η περίοδος αυτή είναι μόνο επτά ημέρες, πράγμα που σημαίνει ότι, σύμφωνα με τους κανόνες, ο Γιάννης μπορεί να έχει νέο ατζέντη μέχρι την προθεσμία των μεταγραφών στις 5 Φεβρουαρίου. Καθώς η προθεσμία είναι την επόμενη Πέμπτη, ο Γιάννης έχει ακόμα μερικές ημέρες για να αποφασίσει αν θέλει νέο ατζέντη.

Το υπονοούμενο σε όλα αυτά, όμως, είναι η αποχώρηση από το Μιλγουόκι. Και σε αυτό συμφωνούν όλοι όσοι μίλησα: είτε τελειώσει την επόμενη εβδομάδα, είτε το καλοκαίρι, οι Μπακς και ο σταρ τους ξέρουν ότι θα τελειώσει σύντομα. Ο λόγος που αυτό μπορεί να ακούγεται εκπληκτικό είναι επειδή, όπως και με τον Ντάμιαν Λίλαρντ στο Πόρτλαντ, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να φανεί κακή στα μάτια του κοινού. Και έτσι όλοι προσποιούνται ότι ο γάμος είναι εντάξει, ενώ στην πραγματικότητα το διαζύγιο είναι σίγουρο».