Απίστευτο περιστατικό στην Αργολίδα: Ανήλικος πέταξε μεταλλικό κιγκλίδωμα και κινήθηκε απειλητικά προς τον πάγκο!

Απίστευτο περιστατικό στην Αργολίδα σε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος, με ανήλικο να πετάει στο παρκέ μεταλλικό κιγκλίδωμα και να κινείται απειλητικά προς τον πάγκο της αντίπαλης ομάδας!

Χαμός στην αναμέτρηση του Αργοναύτης Νέας Κίου με τον Ερμή Κιβερίου, με ανήλικό να πετάει μεταλλικό κιγκλίδωμα και στη συνέχεια να κινείται απειλητικά προς τον πάγκο των φιλοξενούμενων.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε σε διακοπή 3:23 πριν το τέλος, με τον ανήλικο, καθώς και τη μητέρα του, να συλλαμβάνονται από την Αστυνομία.

Aναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθη, χθες (25.1.2026) το απόγευμα, σε τοπική κοινότητα του δήμου Άργους – Μυκηνών, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους – Μυκηνών, ανήλικος ημεδαπός, γιατί κατά τη διεξαγωγή αγώνα καλαθοσφαίρισης, ως φίλαθλος της γηπεδούχου ομάδας, πέταξε εντός του αγωνιστικού χώρου προστατευτικό μεταλλικό κιγκλίδωμα και κινήθηκε απειλητικά προς τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας μαζί με άγνωστους φιλάθλους. Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση συνελήφθη 48χρονη ημεδαπή, μητέρα του ανηλίκου, για παραμέληση της εποπτείας του».