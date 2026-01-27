BCL: Κόντρα στην Τόφας για την πρώτη νίκη στη φάση των «16» η Καρδίτσα

Η Καρδίτσα υποδέχεται στο κλειστό «Γιάννης Μπορούσης» την Τόφας (19:30) για την για την 2η αγωνιστική του ομίλου της φάσης των «16», με την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου να ψάχνει την πρώτη της νίκη σε αυτή την φάση.

Η Θεσσαλική ομάδα ξεκίνησε με το αριστερό τις υποχρεώσεις της στην φάση των «16», γνωρίζοντας την ήττα στον ελληνικό «εμφύλιο» κόντρα στην ΑΕΚ.

Από την άλλη πλευρά η Τουρκική ομάδα ηττήθηκε από την Άλμπα Βερολίνου στην πρεμιέρα του ομίλου.

1η αγωνιστική

Τόφας – Άλμπα Βερολίνου 90-94

ΑΕΚ – Καρδίτσα 88-73

Η Κατάταξη

ΑΕΚ 2 (1-0)

Άλμπα Βερολίνου 2 (1-0)

Τόφας 1 (0-1)

Καρδίτσα 1 (0-1)

2η αγωνιστική

Καρδίτσα – Τόφας (27/1, 19:30)

ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνου (28/1, 19:00)