BCL: Κόντρα στην Τόφας για την πρώτη νίκη στη φάση των «16» η Καρδίτσα

Η Καρδίτσα υποδέχεται στο κλειστό «Γιάννης Μπορούσης» την Τόφας (19:30) για την για την 2η αγωνιστική του ομίλου της φάσης των «16», με την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου να ψάχνει την πρώτη της νίκη σε αυτή την φάση.
Η Θεσσαλική ομάδα ξεκίνησε με το αριστερό τις υποχρεώσεις της στην φάση των «16», γνωρίζοντας την ήττα στον ελληνικό «εμφύλιο» κόντρα στην ΑΕΚ.
Από την άλλη πλευρά η Τουρκική ομάδα ηττήθηκε από την Άλμπα Βερολίνου στην πρεμιέρα του ομίλου.
1η αγωνιστική
Τόφας – Άλμπα Βερολίνου 90-94
ΑΕΚ – Καρδίτσα 88-73
Η Κατάταξη
ΑΕΚ 2 (1-0)
Άλμπα Βερολίνου 2 (1-0)
Τόφας 1 (0-1)
Καρδίτσα 1 (0-1)
2η αγωνιστική
Καρδίτσα – Τόφας (27/1, 19:30)
ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνου (28/1, 19:00)