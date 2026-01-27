Euroleague: Δοκιμασία στο Παρίσι για την φορμαρισμένη Ρεάλ

Δοκιμάζεται στο Παρίσι η φορμαρισμένη Ρεάλ. Η Γαλλική ομάδα υποδέχεται την «Βασίλισσα» (22:00) στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της 25ης αγωνιστικής στην Euroleague, με τους Μαδριλένους να θέλουν το «διπλό» για να παραμείνουν σε τροχιά τετράδας.
Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο είναι φορμαρισμένη το τελευταίο διάστημα μετρώντας οκτώ νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ ισοβαθμεί στην κορυφή με Χάποελ και Φενέρ έχοντας μια αγωνιστική περισσότερη.
Τρίτη 27/1
Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης στις 22:00
Πέμπτη 29/1
Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές στις 19:45
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου στις 21:05
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στις 21:15
Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν στις 21:30
Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 21:45
Παρασκευή 30/1
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30
Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι 30/1 στις 21:00
Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 16-7
- Φενέρμπαχτσε 16-7*
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-8
- Μπαρτσελόνα 16-8
- Ολυμπιακός 15-8*
- Μονακό 15-9
- Βαλένθια 15-9
- Ζάλγκιρις Κάουνας 14-10
- Παναθηναϊκός 14-10
- Ερυθρός Αστέρας 14-10
- Βίρτους Μπολόνια 11-13
- Ντουμπάι 11-13
- Αρμάνι Μιλάνο 11-13
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-14
- Μπάγερν Μονάχου 9-15
- Μπασκόνια 8-16
- Παρτίζαν 8-16
- Παρί 7-16*
- Αναντόλου Εφές 6-18
- Βιλερμπάν 6-18
*Εκκρεμούν τα Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3) και Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)