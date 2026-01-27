Euroleague: Δοκιμασία στο Παρίσι για την φορμαρισμένη Ρεάλ

Δοκιμάζεται στο Παρίσι η φορμαρισμένη Ρεάλ. Η Γαλλική ομάδα υποδέχεται την «Βασίλισσα» (22:00) στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της 25ης αγωνιστικής στην Euroleague, με τους Μαδριλένους να θέλουν το «διπλό» για να παραμείνουν σε τροχιά τετράδας.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο είναι φορμαρισμένη το τελευταίο διάστημα μετρώντας οκτώ νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ ισοβαθμεί στην κορυφή με Χάποελ και Φενέρ έχοντας μια αγωνιστική περισσότερη.

Τρίτη 27/1

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης στις 22:00

Πέμπτη 29/1

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές στις 19:45

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου στις 21:05

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στις 21:15

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν στις 21:30

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 21:45

Παρασκευή 30/1

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30

Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι 30/1 στις 21:00

Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 16-7 Φενέρμπαχτσε 16-7* Ρεάλ Μαδρίτης 16-8 Μπαρτσελόνα 16-8 Ολυμπιακός 15-8* Μονακό 15-9 Βαλένθια 15-9 Ζάλγκιρις Κάουνας 14-10 Παναθηναϊκός 14-10 Ερυθρός Αστέρας 14-10 Βίρτους Μπολόνια 11-13 Ντουμπάι 11-13 Αρμάνι Μιλάνο 11-13 Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-14 Μπάγερν Μονάχου 9-15 Μπασκόνια 8-16 Παρτίζαν 8-16 Παρί 7-16* Αναντόλου Εφές 6-18 Βιλερμπάν 6-18

*Εκκρεμούν τα Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3) και Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)