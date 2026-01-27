MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Euroleague: Δοκιμασία στο Παρίσι για την φορμαρισμένη Ρεάλ

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η Παρί φιλοξενεί την Ρεάλ Μαδρίτης (22:00) στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της 25ης αγωνιστικής στην Euroleague, με την «βασίλισσα» να θέλει το «διπλό» για να παραμείνει εντός τετράδας.

Δοκιμάζεται στο Παρίσι η φορμαρισμένη Ρεάλ. Η Γαλλική ομάδα υποδέχεται την «Βασίλισσα» (22:00) στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της 25ης αγωνιστικής στην Euroleague, με τους Μαδριλένους να θέλουν το «διπλό» για να παραμείνουν σε τροχιά τετράδας. 

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο είναι φορμαρισμένη το τελευταίο διάστημα μετρώντας οκτώ νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ ισοβαθμεί στην κορυφή με Χάποελ και Φενέρ έχοντας μια αγωνιστική περισσότερη.

Τρίτη 27/1

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης στις 22:00

Πέμπτη 29/1 

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές στις 19:45
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου στις 21:05
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στις 21:15
Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν στις 21:30
Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 21:45

Παρασκευή 30/1

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30
Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι 30/1 στις 21:00
Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45

Κατάταξη

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 16-7
  2. Φενέρμπαχτσε 16-7*
  3. Ρεάλ Μαδρίτης 16-8
  4. Μπαρτσελόνα 16-8
  5. Ολυμπιακός 15-8*
  6. Μονακό 15-9
  7. Βαλένθια 15-9
  8. Ζάλγκιρις Κάουνας 14-10
  9. Παναθηναϊκός 14-10
  10. Ερυθρός Αστέρας 14-10
  11. Βίρτους Μπολόνια 11-13
  12. Ντουμπάι 11-13
  13. Αρμάνι Μιλάνο 11-13
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-14
  15. Μπάγερν Μονάχου 9-15
  16. Μπασκόνια 8-16
  17. Παρτίζαν 8-16
  18. Παρί 7-16*
  19. Αναντόλου Εφές 6-18
  20. Βιλερμπάν 6-18

*Εκκρεμούν τα Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3) και Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

 

Euroleague: Δοκιμασία στο Παρίσι για την φορμαρισμένη Ρεάλ