Ο Τάμπακ στη θέση του Πλάθα στην Ανδόρα

Η Ανδόρα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ζαν Τάμπακ στον πάγκο της ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Κροάτης τεχνικός θα είναι ο αντικαταστάτης του Χουάν Πλάθα, που απομακρύνθηκε από την ισπανική ομάδα, με τον Τάμπακ να αναλαμβάνει μέχρι το καλοκαίρι.

Αιτία για την αποχώρηση του Πλάθα ήταν η πολύ κακή φετινή πορεία της Ανδόρας, που πλέον βρίσκεται στην 16η θέση του ισπανικού πρωταθλήματος.