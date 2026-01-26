Η κόρη του Σλούκα έκλεψε την παράσταση με μία ατάκα στον μπαμπά της! (vid)

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Αμαρουσίου με 92-81, με το ΟΑΚΑ να γεμίζει με παιδικές φωνές και χαμόγελα. Η κόρη του Κώστα Σλούκα μετά το τέλος της αναμέτρησης έκλεψε την παράσταση, μόνο με μια ατάκα της προς στον μπαμπά της.

Η μικρή Βαλέρια πάτησε στο glass floor φορώντας την μπλούζα του Κώστα Σλούκα, ενώ την στιγμή που έφευγε για τα αποδυτήρια μαζί με τον μπαμπά της είπε την φοβερή ατάκα: «Μπαμπά κοίτα τι φοράω»;