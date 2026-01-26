BCL: «ΑΕΚ η πιο καυτή ομάδα της διοργάνωσης»

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη τετράδα των power rankings του BCL, με τη διοργανώτρια αρχή να στέκεται στο σερί νικών της Ένωσης, σημειώνοντας πως είναι πιο «καυτή» ομάδα της διοργάνωσης.

Αποθέωσε την ΑΕΚ το Βasketball Champions League, παρουσιάζοντας παράλληλα τα νέα rankings. Για την ακρίβεια, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, που μετράει 6 διαδοχικές νίκες, σε Ελλάδα και Ευρώπη, βρίσκεται στην τέταρτη θέση της σχετικής λίστας, με την διοργανώτρια αρχή να την χαρακτηρίζει ως την «πιο καυτή ομάδα στο BCL», ενώ υπογράμμισε πως οι κιτρινόμαυροι έχουν κάνει 22 νίκες με ανατροπή στη διοργάνωση.

Όπως αναφέρει το BCL: «Στάσου, έχουμε την πιο καυτή ομάδα αυτή τη στιγμή στο BCL! Η Βασίλισσα κέρδισε τα τελευταία έξι παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός νικηφόρου ξεκινήματος στη φάση των 16 με θρίαμβο επί της Καρδίτσας Ιαπωνικής.

Ήταν η 22η νίκη της στο BCL, αφού βρέθηκε πίσω στο τέλος της τρίτης περιόδου. Κανείς άλλος δεν έχει περισσότερες από 13 τέτοιες νίκες στην ιστορία του BCL. Τους αποκαλούμε ComebAEK βασιλιάδες για κάποιο λόγο.

Ο Λούκας Λεκαβίτσιους έπαιξε το καλύτερο παιχνίδι της σεζόν με 28 πόντους σε 27 λεπτά, ανυπομονώ να δω τι θα κάνει εναντίον της Άλμπα Βερολίνου αυτή την εβδομάδα».