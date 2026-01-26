Ανακοίνωση της Χαλκίδας για την διαιτησία: «Αυτονόητο ότι σε κάθε αναμέτρηση πρέπει να διασφαλίζονται σταθερά κριτήρια»

Το νικηφόρο σερί της ΑΓΕΧ σταμάτησε στη Λευκάδα και στην έδρα της πρωτοπόρου Δόξα, με την ομάδα του Νίκου Οικονόμου να έχει παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις, σημειώνοντας πως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παίξει με τις προσπάθεια των παικτών της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΑΓΕΧ, με συνέπεια και σεβασμό στο άθλημα, έχει αποδείξει τη φετινή σεζόν πως ανεξαρτήτως αποτελέσματος στέκεται με αθλητικό ήθος απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Με την ίδια στάση, συγχαίρουμε τη Δόξα Λευκάδας για τη νίκη της στη χθεσινή αναμέτρηση.



Ωστόσο, οφείλουμε να εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό και τη δυσαρέσκειά μας για ορισμένα γεγονότα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, τα οποία δεν συνάδουν με την ισονομία και τη διασφάλιση ίσων συνθηκών για τις δύο ομάδες.



Σε ένα παιχνίδι με υψηλή ένταση και ιδιαίτερα σκληρό παιχνίδι, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα:

• Πώς είναι δυνατόν μια ομάδα που πιέζει συνεχώς, παίζοντας σκληρή άμυνα σε όλο το γήπεδο, να καταγράφει 22 φάουλ, ενώ η δική μας ομάδα 19;

• Πώς γίνεται σε έναν τόσο απαιτητικό αγώνα οι συνολικές βολές να διαμορφώνονται σε 23 για τον αντίπαλο και μόλις 10 για την ΑΓΕΧ, με ακόμη πιο χαρακτηριστικό στοιχείο ότι στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα μας εκτέλεσε μόνο 4 βολές και στην 4η περίοδο, όπου κρίθηκε το παιχνίδι, καμία;

• Πώς γίνεται να επιβάλλονται τεχνικές ποινές στον πάγκο μας για διαμαρτυρία σε φάση φάουλ, ενώ στην αντίπαλη ομάδα να υπάρχει προειδοποίηση για φλόπινγκ, να επαναλαμβάνεται η ίδια ενέργεια και τελικά να μην επιβάλλεται η προβλεπόμενη τεχνική ποινή;



Επιπλέον, ήταν εμφανές ότι στην χθεσινή αναμέτρηση οι αποφάσεις δεν λήφθηκαν με ενιαία κριτήρια, καθώς καταγράφηκαν διαφορετικές αξιολογήσεις σε αντίστοιχες φάσεις. Χαρακτηριστικά, σε περιπτώσεις όπου σε δικό μας παίκτη καταλογίστηκαν επιθετικά φάουλ, σε αντίστοιχες φάσεις υπήρξε καταλογισμός αμυντικού φάουλ. Σε δύο συγκεκριμένες φάσεις του Δημήτρη Γερομιχαλού, ενώ υπήρχαν ξεκάθαρες ενδείξεις επιθετικού φάουλ, καταλογίστηκε αμυντικό, γεγονός που ενίσχυσε το αίσθημα ασυνέπειας στα σφυρίγματα.



Παράλληλα, μας προβλημάτισε ιδιαίτερα και η γενικότερη διαχείριση της αναμέτρησης σε οργανωτικό επίπεδο. Η συνεχής διακοπή του αγώνα, η απουσία σταθερής ζωντανής μετάδοσης (live streaming) και κυρίως οι υπερβολικές καθυστερήσεις στη διαδικασία του challenge λόγω προβλημάτων σύνδεσης στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να απαιτούνται περίπου δέκα λεπτά για την έκδοση απόφασης. Επηρέασαν τον ρυθμό του παιχνιδιού, μάλιστα σε σημεία που η ομάδα μας είχε τον έλεγχο και αγωνιζόταν εξαιρετικά.



ΠΙο συγκεκριμένα, σε challenge που αιτήθηκε η αντίπαλη ομάδα, σε φάση όπου η κατοχή της μπάλας ήταν υπέρ της ΑΓΕΧ, το παιχνίδι παρέμεινε διακοπτόμενο για περίπου 10–12 λεπτά, με τους αθλητές και των δύο ομάδων να βρίσκονται σε αδράνεια και να περιμένουν χωρίς αγωνιστική δράση. Η τόσο παρατεταμένη διακοπή «πάγωσε» την αναμέτρηση και διέκοψε τον ρυθμό της σε κομβικό σημείο, κάτι που δεν συνάδει με την ομαλή διεξαγωγή ενός αγώνα. Επιπλέον, όταν από την πλευρά μας αναφέρθηκε ότι θα προχωρήσουμε σε ένσταση, ενημερωθήκαμε αιφνιδιαστικά ότι η διαδικασία δεν μπορούσε να συνεχιστεί λόγω τεχνικού προβλήματος σήματος, γεγονός που πρόσθεσε ακόμη περισσότερη σύγχυση και καθυστέρηση στη συνολική διαχείριση της φάσης.



Η ΑΓΕΧ σέβεται τους θεσμούς, τους διαιτητές και τη διαδικασία, όμως δεν μπορεί να αποδεχθεί συνθήκες που δημιουργούν αμφιβολίες και πλήττουν την αξιοπιστία της αναμέτρησης. Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμη και η ομάδα μας θα συνεχίσει με σοβαρότητα και απόλυτη προσήλωση στο αγωνιστικό της πλάνο, όπως κάνει σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.. Θεωρούμε αυτονόητο ότι σε κάθε αναμέτρηση πρέπει να διασφαλίζονται σταθερά κριτήρια, ίσοι όροι και ομαλή διεξαγωγή, ώστε να μην αφήνονται περιθώρια για παρερμηνείες ή αμφιβολίες. Η προσπάθεια των αθλητών και η αξιοπιστία της διοργάνωσης είναι αξίες που οφείλουμε όλοι να προστατεύουμε.



Είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει με τη μεγάλη προσπάθεια των παικτών μας, του προπονητικού επιτελείου και συνολικά του οργανισμού μας. Η ΑΓΕΧ εκπροσωπεί την πόλη μας και τον κόσμο της, που στηρίζει έμπρακτα αυτή την προσπάθεια. Συνεχίζουμε με ενότητα, σοβαρότητα και προσήλωση στους στόχους μας, με βασική απαίτηση τον σεβασμό προς την ομάδα μας και τις αρχές του αθλήματος¨».