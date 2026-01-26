Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Αυτοί σφυρίζουν τα ματς της Εθνικής με το Μαυροβούνιο

Η FIBA ανακοίνωσε τους διαιτητές των δύο αγώνων της Εθνικής Ανδρών με το Μαυροβούνιο για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, που θα γίνουν στις 27 Φεβρουαρίου και στις 2 Μαρτίου. Υπενθυμίζεται πως η ελληνική ομάδα έχει αρχίσει με 2/2 απέναντι σε Ρουμανία (εντός) και Πορτογαλία (εκτός) και θέλει να διατηρήσει το απόλυτο.



Παρασκευή 27/2 Ελλάδα – Μαυροβούνιο: Κόντε Ρουίθ (Ισπανία), Αουνκρότζερς (Λετονία), Μπαρκάουσκας (Λιθουανία)/Καλινάουσκας (Λιθουανία)



Δευτέρα 2/3

Μαυροβούνιο-Ελλάδα: Σάλινς (Λετονία), Μπαλντίνι (Ιταλία), Βελίκοβ (Βουλγαρία)/Ρατισβίλι (Γεωργία)



Έλληνες διαιτητές και κομισάριοι



Γ. Πουρσανίδης: 27/2 Βοσνία Ερζεγοβίνη-Ελβετία, 2/3 Γεωργία-Δανία



Ιωάν. Αγραφιώτης: 27/2 Βοσνία Ερζεγοβίνη-Ελβετία, 1/3 Γαλλία-Ουγγαρία



Ιωάν. Τσιμπούρης: 1/3 Εσθονία-Σουηδία



Μάνος Τσολάκος: 2/3 Αζερμπαϊτζάν-Βόρεια Μακεδονία