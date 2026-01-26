Α1 Γυναικών: MVP η Ράιαν, MVP Next Gen η Σαμαντά

Η Σάνον Ράιαν στη νίκη του Πρωτέα Βούλας με 101-69 επί του ΠΑΟΚ σημείωσε 28 πόντους, ενώ είχε 17 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κοψίματα και 42 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 29’22’’ συμμετοχής.
Η Ιωάννα Σαμαντά, από την πλευρά της, στον αγώνα της Ανόρθωσης Βόλου με τον Ολυμπιακό, σημείωσε 3 πόντους, ενώ είχε 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 7 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 14΄58΄΄ συμμετοχής,
Οι διπλές της αγωνιστικής
Μάλι (Πρωτέας Βούλας): 16 πόντοι, 15 ριμπάουντ
Ράιαν (Πρωτέας Βούλας): 28 πόντοι, 17 ριμπάουντ
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ): 14 πόντοι, 12 ριμπάουντ
Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα): 20 πόντοι, 15 ριμπάουντ
Κάρτερ (Παναθλητικός): 15 πόντοι, 16 ριμπάουντ
Οι κορυφαίες των αριθμών
Πόντοι
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 300
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 282
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 277
Χριστινάκη (Ολυμπιακός) 246
Μεϊμπρέι (ΠΑΟΚ) 246
Ριμπάουντς
Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 178
Κλαρκ (Ιωνία) 134
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 130
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 130
Μπράουν (Παναθηναϊκός) 115
Ασίστ
Μπέκι (Πανσερραϊκός) 101
Κολλάτου (Ολυμπιακός) 82
Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 76
Γκίλντεϊ (Αμύντας) 72
Βιντσιλαίου Α. (ΠΑΟΚ) 63
Κλεψίματα
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 40
Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 30
Κλαρκ (Ιωνία) 29
Μανίς (ΠΑΟΚ) 29
Ράμπερ (Ολυμπιακός) 27
Κοψίματα
Πρινς (Παναθηναϊκός) 23
Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 15
Κουτσουνούρη (Ανόρθωση Βόλου) 14
Μπέι (Αμύντας) 12
Χατζηλεοντή (Παναθηναϊκός) 9
Οικονομία
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 308
Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 291
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 282
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 269
Πρινς (Παναθηναϊκός) 260
* Να σημειωθεί ότι η διάκριση MVP Next Gen αφορά αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά και έχουν δυνατότητα να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.