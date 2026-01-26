Α1 Γυναικών: MVP η Ράιαν, MVP Next Gen η Σαμαντά

Η 15η Αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών πρόσφερε σπουδαία παιχνίδια και πολλές ήταν οι αθλήτριες που διακρίθηκαν. MVP αναδείχθηκε η Σάνον Ράιαν του Πρωτέα Βούλας και MVP Next Gen η Ιωάννα Σαμαντά της Ανόρθωσης Βόλου.

Η Σάνον Ράιαν στη νίκη του Πρωτέα Βούλας με 101-69 επί του ΠΑΟΚ σημείωσε 28 πόντους, ενώ είχε 17 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κοψίματα και 42 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 29’22’’ συμμετοχής.

Η Ιωάννα Σαμαντά, από την πλευρά της, στον αγώνα της Ανόρθωσης Βόλου με τον Ολυμπιακό, σημείωσε 3 πόντους, ενώ είχε 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 7 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 14΄58΄΄ συμμετοχής,

Οι διπλές της αγωνιστικής

Μάλι (Πρωτέας Βούλας): 16 πόντοι, 15 ριμπάουντ

Ράιαν (Πρωτέας Βούλας): 28 πόντοι, 17 ριμπάουντ

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ): 14 πόντοι, 12 ριμπάουντ

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα): 20 πόντοι, 15 ριμπάουντ

Κάρτερ (Παναθλητικός): 15 πόντοι, 16 ριμπάουντ

Οι κορυφαίες των αριθμών

Πόντοι

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 300

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 282

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 277

Χριστινάκη (Ολυμπιακός) 246

Μεϊμπρέι (ΠΑΟΚ) 246

Ριμπάουντς

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 178

Κλαρκ (Ιωνία) 134

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 130

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 130

Μπράουν (Παναθηναϊκός) 115

Ασίστ

Μπέκι (Πανσερραϊκός) 101

Κολλάτου (Ολυμπιακός) 82

Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 76

Γκίλντεϊ (Αμύντας) 72

Βιντσιλαίου Α. (ΠΑΟΚ) 63

Κλεψίματα

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 40

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 30

Κλαρκ (Ιωνία) 29

Μανίς (ΠΑΟΚ) 29

Ράμπερ (Ολυμπιακός) 27



Κοψίματα

Πρινς (Παναθηναϊκός) 23

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 15

Κουτσουνούρη (Ανόρθωση Βόλου) 14

Μπέι (Αμύντας) 12

Χατζηλεοντή (Παναθηναϊκός) 9

Οικονομία

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 308

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 291

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 282

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 269

Πρινς (Παναθηναϊκός) 260

* Να σημειωθεί ότι η διάκριση MVP Next Gen αφορά αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά και έχουν δυνατότητα να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.