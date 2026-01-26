H συνέντευξη Τύπου του Ιτούδη στα... ελληνικά: «Όλα καλά; Mε καταλαβαίνετε;» (vid)

Η Χάποελ Τελ - Αβίβ πέρασε δύσκολα από την Μπερ Σεβά, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να κερδίζει στην παράταση με 112-108 σε μια αναμέτρηση με αρκετή ένταση.
Να σημειώσουμε ότι ο ιδιοκτήτης της ομάδας του Τελ - Αβίβ, Οφέρ Γιανάι «μπούκαρε» στο παρκέ, όντας ενοχλημένος από τις αποφάσεις των διαιτητών, σημειώνοντας πως τρεις παίκτες του έφυγαν με λιγότερα δόντια μετά το τέλος του ματς.
Ο Δημήτρης Ιτούδης μετά το τέλος του παιχνιδιού εμφανίστηκε κεφάτος στην συνέντευξη Τύπου ξεκινώντας την ομιλία του με ελληνικά για να ακολουθήσουν ρώσικα και αγγλικά. «Καλησπέρα. Όλα καλά; Με καταλαβαίνετε; Θα τα καταλάβει κάποιος όλα; Όχι;».
אחרי שביקש שגינת ידבר באנגלית אך סורב משום שמדובר בליגה הישראלית, איטודיס פתח את מסיבת העיתונאים בכל השפות שהוא מכיר: pic.twitter.com/GqMVJxwXbB— Sports Rabbi (@thesportsrabbi) January 26, 2026