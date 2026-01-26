To clutch τρίποντο - νίκης του Ανγκόλα μέσα στο ΛεΜάν για το διπλό της Βιλερμπάν (vid)

Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Βιλερμπάν έδειξε με το... καλημέρα τους λόγους που αποκτήθηκε. Ο Μπράιαν Ανγκόλα λύτρωσε την ομάδα του Λυόν στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΛεΜάν, με τον Κολομβιανό πρώην παίκτη της ΑΕΚ να πετυχαίνει clutch τρίποντο νίκης 2'' πριν το φινάλε.
Η Βιλερμπάν επικράτησε τελικά με 91-88 λίγες μέρες πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για την 25η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα.
Δείτε το τρίποντο νίκης του Ανγκόλα:
