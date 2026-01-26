Γιανάι για την διαιτησία στο ματς με την Μπερ-Σεβά: «Τρεις αθλητές μας τελείωσαν το παιχνίδι με λιγότερα δόντια»

O ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ-Αβίβ, Οφέρ Γιανάι ξέσπασε κατά της διαιτησίας στο παιχνίδι με την Μπερ Σεβά, σημειώνοντας πως τρεις παίκτες της ομάδας τελείωσαν το ματς με λιγότερα δόντια.

Η Χάποελ Τελ-Αβίβ τα βρήκε σκούρα κόντρα στην Μπερ - Σεβά, ωστόσο κατάφερε να πάρει την νίκη (112-108) στην παράταση σε ένα παιχνίδι με πολύ ένταση.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, ο πρόεδρος της ομάδας του Τελ Αβίβ, βρέθηκε στο παρκέ για να συναντήσει τους διαιτητές, ανησυχώντας για την ασφάλεια των παικτών.

Όπως αναφέρει το σραηλινό Sport5, ο Όφερ Γιάναϊ δήλωσε μετά το παιχνίδι: «Τρεις από τους παίκτες μας, ο Κρις Τζόουνς, ο Τομέρ Γκινάτ και ο Μπαρ Τιμόρ, έχασαν ένα δόντι. Σεβόμαστε την Μπερ Σεβά και τον Ραμί Χαντάρ, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Δεν θέλω οι παίκτες μου να τραυματίζονται»