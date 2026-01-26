Γιανάι για την διαιτησία στο ματς με την Μπερ-Σεβά: «Τρεις αθλητές μας τελείωσαν το παιχνίδι με λιγότερα δόντια»

Η Χάποελ Τελ-Αβίβ τα βρήκε σκούρα κόντρα στην Μπερ - Σεβά, ωστόσο κατάφερε να πάρει την νίκη (112-108) στην παράταση σε ένα παιχνίδι με πολύ ένταση.
Μάλιστα κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, ο πρόεδρος της ομάδας του Τελ Αβίβ, βρέθηκε στο παρκέ για να συναντήσει τους διαιτητές, ανησυχώντας για την ασφάλεια των παικτών.
Όπως αναφέρει το σραηλινό Sport5, ο Όφερ Γιάναϊ δήλωσε μετά το παιχνίδι: «Τρεις από τους παίκτες μας, ο Κρις Τζόουνς, ο Τομέρ Γκινάτ και ο Μπαρ Τιμόρ, έχασαν ένα δόντι. Σεβόμαστε την Μπερ Σεβά και τον Ραμί Χαντάρ, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Δεν θέλω οι παίκτες μου να τραυματίζονται»
זה גם לא אפוי, גם לא שפוי וגם הכנה נהדרת לרבע גמר הגביע בשבת pic.twitter.com/o7Sf7WwiL8— Adi (@didsbox) January 25, 2026