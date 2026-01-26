Tα αποτελέσματα του NBA: Αναβολές και μεγάλα διπλά

Έξι από τις προγραμματισμένες οκτώ αναμετρήσεις διεξήχθησαν στο NBA, με τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς και τους Τορόντο Ράπτορς να πανηγυρίζουν μεγάλες νίκες.

Οι Πέλικανς σόκαραν τους Σπερς αλώνοντας την έδρα τους, ενώ οι Καναδοί έδειξαν τα... δόντια τους απέναντι στους πρωταθλητές, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με ένα εμφατικό διπλό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ντιτρόιτ Πίστονς - Σακραμέντο Κινγκς 139-116
Μέμφις Γκρίζλις - Ντένβερ Νάγκετς Αναβολή
Μιλγουόκι Μπακς - Ντάλας Μάβερικς Αναβολή
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 85-111
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Τορόντο Ράπτορς 101-103
Σαν Αντόνιο Σπερς - Νιού Ορλίνς Πέλικανς 95-104
Φοίνιξ Σανς - Μαϊάμι Χιτ 102-111
Λος Άντζελες Κλίπερς - Μπρούκλιν Νετς 126-89

