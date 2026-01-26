Περίπατος των Κλίπερς κόντρα στους Νετς

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς διέλυσαν τους Μπρούκλιν Νετς, επικρατώντας με το επιβλητικό 126-89

Οι Κλίπερς μπήκαν με άγριες διαθέσεις στο ματς και προηγήθηκαν με 38-14 στην λήξη της πρώτης περιόδου βάζοντας από νωρίς τα θεμέλια για την άνετη νίκη τους, κλείνοντας το ημίχρονο στο +31 (68-37).

Οι Κλίπερς δεν έριξαν ρυθμό ούτε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ταϊρόν Λου να ρίχνει στο παρκέ την second unit στην τέταρτη περίοδο, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διαθέσιμους παίκτες τους.

Έτσι, οι Κλίπερς έφτασαν με άνεση στη νίκη και βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 21-24, ενώ οι Μπρούκλιν Νετς έπεσαν στο 12-31 με τους Νεοϋορκέζους να κοιτάζουν πλέον την επόμενη σεζόν.

Ο Καουάι Λέοναρντ με 28 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές με τον Έγκορ Ντεμίν να ξεχωρίζει για τους Νετς έχοντας 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

