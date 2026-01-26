Οι Χιτ άλωσαν την έδρα των Φοίνιξ Σανς

Oι Μαϊάμι Χιτ πανηγύρισαν ένα μεγάλο διπλό στην έδρα των Φοίνιξ Σανς, επικρατώντας με 102-111.

Οι Χιτ έδειξαν τις διαθέσεις τους από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 21-32, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 10 πόντων (48-58).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Σανς επιχείρησαν να κάνουν το comeback και με επί μέρους 29-24, μείωσαν την διαφορά στους πέντε πόντους (77-82), όμως οι Χιτ βρήκαν τις απαντήσεις στο τέταρτο δωδεκάλεπτο και πήραν τη νίκη.

O Xάιμε Χάκες με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Ντίλον Μπρουκς να ξεχωρίζει για τους Σανς έχοντας 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

