Μεγάλο διπλό των Ράπτορς στην Οκλαχόμα

Οι Τορόντο Ράπτορς έδειξαν τα... δόντια τους στους πρωταθλητές, αλώνοντας την έδρα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 101-103.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που έκαναν καλύτερη εκκίνηση στο ματς, καθώς προηγήθηκαν με 30-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Ράπτορς αντέδρασαν και με επί μέρους 20-29 στην δεύτερη περίοδο έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 50-54.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Θάντερ είχαν την απάντηση, αφού με επί μέρους 31-25 πήραν ξανά τα ηνία της αναμέτρησης (81-79), όμως οι Ράπτορς έκαναν την αντεπίθεσή τους στην τέταρτη περίοδο, ανέτρεψαν το σκορ και έφτασαν σε μια πολύ μεγάλη νίκη.

Ο Ιμάνουελ Κουίκλι με 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ ηγήθηκε για τους Ράπτορς, ενώ από την πλευρά των Θάντερ, ξεχώρισε ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ που είχε 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

