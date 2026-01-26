Yπέροχη κίνηση των Μπακς: Δώρισαν φαγητό σε καταφύγια μετά την αναβολή του ματς με Μάβερικς

Σε μια ξεχωριστή και όμορφη ενέργεια προχώρησαν οι Μιλγουόκι Μπακς, μετά την αναβολή της αναμέτρησης με τους Ντάλας Μάβερικς.

Οι Τεξανοί λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Αμερική δεν κατάφεραν να αναχωρήσουν από το Ντάλας με προορισμό το Μιλγουόκι και η αναμέτρηση με τους Μπακς αναβλήθηκε.

Τα «Ελάφια», μετά από αυτή την εξέλιξη αποφάσισαν να δωρίσουν το φαγητό που ετοιμάστηκε για την αναμέτρηση σε καταφύγια αστέγων σε όλο το Μιλγουόκι, σε μια πανέμορφη ενέργεια.