Yπέροχη κίνηση των Μπακς: Δώρισαν φαγητό σε καταφύγια μετά την αναβολή του ματς με Μάβερικς

Οι Τεξανοί λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Αμερική δεν κατάφεραν να αναχωρήσουν από το Ντάλας με προορισμό το Μιλγουόκι και η αναμέτρηση με τους Μπακς αναβλήθηκε.
Τα «Ελάφια», μετά από αυτή την εξέλιξη αποφάσισαν να δωρίσουν το φαγητό που ετοιμάστηκε για την αναμέτρηση σε καταφύγια αστέγων σε όλο το Μιλγουόκι, σε μια πανέμορφη ενέργεια.
The Bucks have donated the food that was prepared for tonight’s game to local food shelters. https://t.co/JDF0kazRbq pic.twitter.com/vaPUZO9pa6— Eric Nehm (@eric_nehm) January 25, 2026