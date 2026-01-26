Άνετο πέρασμα των Ουόριορς από την έδρα των Τίμπεργουλβς

Μέσα σε βαρύ κλίμα λόγω της δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακό πράκτορα, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έφυγαν αλώβητοι από τη Μινεάπολη, επικρατώντας των Τίμπεργουβλς με 85-111.

Πριν την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του Άλεξ Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ, με τον κόσμο στη συνέχεια να φωνάζει συνθήματα κατά του ICE, με το κλίμα στο Target Center να είναι βαρύ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Ουόριορς κυριάρχησαν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και με εξαίρεση ένα κακό διάστημα στη δεύτερη περίοδο, είχαν τον απόλυτο έλεγχο, φτάνοντας με άνεση στη νίκη.

O Στεφ Κάρι με 26 πόντους, 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Άντονι Έντουαρντς να ξεχωρίζει για τους Τίμπεργουλβς έχοντας 32 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

