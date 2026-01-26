Ένωση παικτών NBA: «Δεν μπορούμε να μένουνε σιωπηλοί, στεκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων της Μινεάπολης»

Οι Ένωση των παικτών του ΝΒΑ πήρε θέση για την δολοφονία του Άλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακό πράκτορα, τονίζοντας ότι στέκονται στο πλευρό των κατοίκων της Μινεάπολης.

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση το συνδικαλιστικό όργανο των αθλητών του NBA, τοποθετήθηκε για τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στις ΗΠΑ, αναφέροντας ότι τώρα είναι ώρα να υπερασπιστούν το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Aκολουθώντας τα νέα για ακόμη έναν θανάσιμο πυροβολισμό στη Μινεάπολη, μια πόλη που υπήρξε πρωτοπόρος στον αγώνα κατά της αδικής, οι παίκτες του ΝΒΑ δεν μπορούν να μείνουν άλλο σιωπηλοί.

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και να σταθούμε στο πλευρό των ανθρώπων της Μινεσότα που διαμαρτύρονται και διακινδυνεύουν την ζωή τους, απαιτώντας δικαιοσύνη.

Η αδελφότητα των παικτών του NBA, όπως οι ίδιες οι ΗΠΑ, είναι μια κοινότητα εμπλουτισμένη από διάφορες εθνικότητες και αρνούμαστε να αφήσουμε τις «φλόγες» του διχασμού να απειλούν τις ελευθερίες που μας προστατεύουν όλους.

Η NBPA και τα μέλη της, εκφράζουν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες του Άλεξ Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ, οι σκέψεις μας παραμένουν στην ασφάλεια και την ευημερία όλων των μελών της κοινότητάς μας».