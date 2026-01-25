Αναβολή και στο Μπακς-Μάβερικς λόγω καιρού - Δεν ταξίδεψαν οι Τεξανοί!

Tα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την Αμερική, προκαλούν προβλήματα και στο NBA, αφού μετά το Γκρίζλις-Νάγκετς αναβλήθηκε και η αναμέτρηση των Μπακς με τους Μάβερικς.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο «X» o Σαμς Σαράνια, οι Μάβερικς δεν κατάφεραν να αναχωρήσουν από το Ντάλας αφού λόγω του χιονιά δεν κατάφερε η πτήση του να «πετάξει» για το Μιλγουόκι.

Έτσι, οι ιθύνοντες του NBA αποφάσισαν να αναβάλλουν την αναμέτρηση και πλέον ψάχνουν διαθέσιμη ημερομηνία για να διεξαχθεί ο αγώνας των «Ελαφιών» με τους Τεξανούς.

«Ο αγώνας μας απόψε στο Fiserv Forum αναβλήθηκε λόγω της αδυναμίας των Μάβερικς να φύγουν από το Ντάλας λόγω κακοκαιρίας στην περιοχή. Η ημερομηνία του επαναπρογραμματισμένου αγώνα θα ανακοινωθεί αργότερα.

Τα εισιτήρια για το αποψινό παιχνίδι θα ισχύουν για τη νέα ημερομηνία», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν πριν από λίγο οι Μιλγουόκι Μπακς.

Mavericks-Bucks in Milwaukee today has been postponed due to weather conditions not allowing Dallas to fly. Second NBA game postponed due to climate today. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 25, 2026