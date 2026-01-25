Θύμα έκπληξης η Μπαρτσελόνα πριν το ματς με τον Ολυμπιακό

Θύμα έκπληξης έπεσε η Μπαρτσελόνα στο ισπανικό πρωτάθλημα, χάνοντας εντός έδρας από την Τενερίφη με 82-89 λίγες ημέρες πριν το ματς με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (29/1) για την Euroleague.

Η Μπαρτσελόνα, που μετρούσε δέκα σερί νίκες στην ισπανική λίγκα, ηττήθηκε από την Τενερίφη καθώς δέχθηκε επιμέρους σκορ 16-27 στην τελευταία περίοδο, καταρρέοντας. Έπεσε στο 12-5 η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ και στην 3η θέση, ανέβηκε στο 10-7 και στην 7η θέση η Τενερίφη, εξασφαλίζοντας παράλληλα το τελευταίο εισιτήριο για το Final 8 του Κυπέλλου Ισπανίας.

Πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων, που έπαιζαν ξανά χωρίς τον Ουίλ Κλάιμπερν, ήταν ο Γιαν Βέσελι με 15 πόντους και ακολούθησαν με 14 πόντους οι Νίκολα Λαπροβίτολα, Μάιλς Νόρις και Κέβιν Πάντερ.

Από την πλευρά των νικητών πρώτος σκόρερ ήταν ο Γκιόργκι Σερμαντίνι με 14 πόντους και από 11 έβαλαν οι Μαρσελίνιο Χουέρτας και Ουές Βαν Μπεκ.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 45-36, 66-62, 82-89