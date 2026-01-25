Αναβλήθηκε το Γκρίζλις - Νάγκετς λόγω έντονης κακοκαιρίας στο Μέμφις

Η χειμερινή καταιγίδα που πλήττει το Μέμφις αποτέλεσε την αιτία αναβολής του αγώνα ανάμεσα στους γηπεδούχους Γκρίζλις και τους Ντένβερ Νάγκετς, όπως ανακοίνωσε επίσημα το ΝΒΑ.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται καθώς μια μεγάλη χειμερινή καταιγίδα πλήττει το Μέμφις καθώς και ένα μεγάλο μέρος της χώρας. Η συσσώρευση χιονιού και πάγου έχει δυσκολέψει τις μετακινήσεις στην περιοχή του Μέμφις, όπου οι θερμοκρασίες άγγιξαν και τους -20 βαθμούς Κελσίου.

Οι ιθύνοντες της λίγκας αποφάσισαν να αναβάλουν το παιχνίδι περίπου δύο ώρες πριν την έναρξή του (ήταν προγραμματισμένος για τις 22:30 ώρα Ελλάδας), αφού νωρίτερα η αστυνομία είχε προειδοποιήσει τους πολίτες να μην κυκλοφορούν στους δρόμους λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού θα οριστεί νέα ημερομηνία, ανακοίνωσε το ΝΒΑ.