Παραλίγο νέο «χαρακίρι» για τη Χάποελ Τελ Αβίβ!

Λίγο έλειψε να «αυτοκτονήσει» ξανά η Χάποελ Τελ Αβίβ σε δεύτερο σερί της παιχνίδι. Δεν σκόραρε στα τελευταία 3 λεπτά, δέχθηκε σερί 0-15 από την Χάποελ Μπερ Σεβά και χρειάστηκε την παράταση για να επικρατήσει με το αγχωτικό 112-108.

Μετά το… κάζο κόντρα στην Παρτιζάν με την απώλεια του +27 στη Euroleague, τώρα η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη για το ισραηλινό πρωτάθλημα παραλίγο να την πατήσει ξανά. Και αυτό επειδή το 98-83 στο 37’ μετατράπηκε σε 98-98 στα τρία τελευταία λεπτά του αγώνα! Στην παράταση μάλιστα οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν μπροστά με 98-102 και 105-108 στο 1’20’’ πριν το φινάλε, όμως οι Τζόουνς και Γκινάτ έσωσαν την κατάσταση και ο Μότλεϊ στο τέλος σφράγισε τη νίκη.

Για τους νικητές, που παραμένουν στην πρώτη θέση (14-1), πρώτος σκόρερ ήταν ο Αντόνιο Μπλέικνι με 27 πόντους και 5/9 τρίποντα και ακολούθησαν οι Τζόναθαν Μότλεϊ με 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και Τομέρ Γκινάτ με 19 πόντους. Για τους φιλοξενούμενους (6-9) από 20 πόντους σημείωσαν οι Κόντι Ντεμπς, Ντέμια Νταν, Σι Τζέι Ελεμπάι και Γιόαβ Βίτλεμ.

Τα δεκάλεπτα: 23-29, 49-51, 76-71-98-98

Η παράταση: 112-108