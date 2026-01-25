Φαρίντ: «Δεν είμαστε παιδιά, πληρωνόμαστε και πρέπει να κερδίζουμε - Να πάρουμε την Ευρωλίγκα»

Ο Κένεθ Φαρίντ στάθηκε στη σταθερότητα που ψάχνει να βρει ο Παναθηναϊκός και στα σωστά πατήματα ενόψει της πολύ απαιτητικής συνέχειας, ενώ υπογράμμισε ξανά τον στόχο της κατάκτησης της Ευρωλίγκας.

Ο 36χρονος Αμερικανός σέντερ μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ μετά τη νίκη επί του Αμαρουσίου, αναφέροντας…

«Όλοι όσοι παίζουν εδώ, βγαίνουν με ενθουσιασμό και θέλουν να μας κερδίσουν. Είχαμε δύσκολη εβδομάδα, δεν είχαμε φρέσκα πόδια. Εμείς βγήκαμε έξω, παίξαμε άμυνα και πήραμε τη νίκη».

Για την αλλαγή πεντάδας στο 3:08: «Έβαζαν σουτ και εμείς κάναμε λάθη, ο κόουτς ήταν εκνευρισμένος, μας είπε να συγκεντρωθούμε και εμείς συγκεντρωθήκαμε στην πορεία και κερδίσαμε».

Για τα πολλά παιχνίδια και τις απουσίες: «Είναι πολύ δύσκολο, αλλά για αυτό υπογράψαμε συμβόλαια. Δεν είμαστε παιδιά, είμαστε επαγγελματίες, πληρωνόμαστε για αυτό, οπότε πρέπει να βγαίνουμε μπροστά για να κερδίσουμε. Είτε κάποιος λείπει, είτε κάποιος δεν είναι σε καλή κατάσταση, έχουμε παίκτες, που πρέπει να βγουν μπροστά. Έχουμε ρόστερ 17 παικτών και όταν υπάρχουν απουσίες πρέπει να βγουν άλλοι μπροστά και αυτό θα σου δώσει χρόνο συμμετοχής στο μέλλον, καθώς ο κόουτς θα σε εμπιστευτεί».

Για το πόσο έτοιμη είναι η ομάδα ενόψει της συνέχειας: «Είμαστε πάντα έτοιμοι, θέλουμε να είμαστε μέρος του Final Four που θα γίνει εδώ στην Αθήνα και να το κερδίσουμε. Βάζουμε πίεση στον εαυτό μας, δεν χρειάζεται να μας βάλει ο προπονητής μας και ο κόσμος».

Για τα πάνω και τα κάτω του Παναθηναϊκού: «Δεν ξέρω, Είναι στη φύση του μπάσκετ να έχεις τα πάνω και τα κάτω σου, είμαστε στα κάτω μας τώρα, τον τελευταίο μήνα. Ξεκινήσαμε την χρονιά με μία σκληρή ήττα την έδρα μας. Είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να το βρούμε».