To πανόραμα της GBL: Σταθερά στην κορυφή ο αήττητος Ολυμπιακός - Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός πέρασε δύσκολα από την Ρόδο και παρέμεινε πρώτος και αήττητος, με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει εύκλα το Μαρούσι και να ακολουθεί στην 2η θέση. Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία μετά το πέρας της 15ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής:

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Προμηθέας Πάτρας - Άρης Betsson 97-103
Μύκονος Betsson - Ηρακλής 83-80
Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 67-70
Περιστέρι Betsson - Καρδίτσα 82-69

25/1

Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός 85-98
Παναθηναϊκός AKTOR - Μαρούσι 92-81

Αναλυτικά η βαθμολογία:

1) Ολυμπιακός 15-0
2) Παναθηναϊκός AKTOR 14-1
3) ΠΑΟΚ 10-4
4) ΑΕΚ 10-4
5) Μύκονος Betsson 7-8
6) Άρης Betsson 7-7
7) Προμηθέας Πάτρας 6-9
8) Ηρακλής 6-8
9) Περιστέρι Betsson 6-8
10) Καρδίτσα 4-11
11) Κολοσσός Ρόδου 4-11
12) Μαρούσι 3-12
13) Πανιώνιος 3-12

Η επόμενη αγωνιστική (17η):

31/1

16:00 Ηρακλής - Καρδίτσα
16:00 ΠΑΟΚ - Μύκονος Betsson
18:15 Ολυμπιακός - Περιστέρι Betsson
18:15 ΑΕΚ - Κολοσσός Ρόδου

1/2

13:00 Μαρούσι - Πανιώνιος
16:00 Άρης Betsson - Παναθηναϊκός AKTOR

 

To πανόραμα της GBL: Σταθερά στην κορυφή ο αήττητος Ολυμπιακός - Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός