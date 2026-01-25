To πανόραμα της GBL: Σταθερά στην κορυφή ο αήττητος Ολυμπιακός - Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής:
Προμηθέας Πάτρας - Άρης Betsson 97-103
Μύκονος Betsson - Ηρακλής 83-80
Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 67-70
Περιστέρι Betsson - Καρδίτσα 82-69
25/1
Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός 85-98
Παναθηναϊκός AKTOR - Μαρούσι 92-81
Αναλυτικά η βαθμολογία:
1) Ολυμπιακός 15-0
2) Παναθηναϊκός AKTOR 14-1
3) ΠΑΟΚ 10-4
4) ΑΕΚ 10-4
5) Μύκονος Betsson 7-8
6) Άρης Betsson 7-7
7) Προμηθέας Πάτρας 6-9
8) Ηρακλής 6-8
9) Περιστέρι Betsson 6-8
10) Καρδίτσα 4-11
11) Κολοσσός Ρόδου 4-11
12) Μαρούσι 3-12
13) Πανιώνιος 3-12
Η επόμενη αγωνιστική (17η):
31/1
16:00 Ηρακλής - Καρδίτσα
16:00 ΠΑΟΚ - Μύκονος Betsson
18:15 Ολυμπιακός - Περιστέρι Betsson
18:15 ΑΕΚ - Κολοσσός Ρόδου
1/2
13:00 Μαρούσι - Πανιώνιος
16:00 Άρης Betsson - Παναθηναϊκός AKTOR