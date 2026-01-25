Ουόρντ: «Έπαιξα όπως ο... Ουόκαπ - Ατυχές το επεισόδιο του Βεζένκοφ»

Ο Τάισον Ουόρντ σε δηλώσεις του μετά την φοβερή του εμφάνιση κόντρα στον Κολοσσό τόνισε πως έπαιξε όπως παίζει ο Ουόκαπ, ενώ στάθηκε και στο επεισόδιο του Βεζένκοφ με τον Πετρόπουλο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη νίκη και την εμφάνισή του και το πόσα ματς έχει παίξει ως πόιντ γκαρντ: «Ίσως έχω να παίξω από το λύκειο. Πάει καιρός. Ο κόουτς με εμπιστεύτηκε, ήμουν λίγο αγχωμένος στο πρώτο ημίχρονο γιατί πάει καιρός. Στο ημίχρονο μου είπε να παίξω απλά. Προσπάθησα να παίξω όπως ο Ουόκαπ. Αυτό προσπάθησα να κάνω σήμερα και να παίξω απλά».

Για την πίεση του Κολοσσού: «Με τέτοιες ομάδες έχεις μεγάλο στόχο στην πλάτη σου. Πρέπει να ελέγξουμε το ματς. Όλοι στην λίγκα έχουν σεβασμό. Πρέπει να τους σέβεσαι όπως θα σεβόσουν κάθε άλλον αντίπαλο. Μπήκαμε χαλαροί στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο βελτιωθήκαμε και ελέγξαμε την πίεση. Είπαμε πως πρέπει να παίξουμε απλά. Να μην κάνουμε τα έξτρα πράγματα που μας δυσκολεύουν. Να παίξουμε απλά».

Για το πώς νιώθει που πήρε τη θέση του Ουόκαπ: «Έπαιξα όπως ο Ουόκαπ. Είδα τι περνάει. Έχει δύσκολη δουλειά αλλά το κάνει να φαίνεται εύκολο. Ήταν ωραίο να είμαι σε αυτή τη θέση και να κάνω κάτι που είχα χρόνια να το κάνω».

Για τα νεύρα στο ματς: «Δεν ξέρω τι έγινε. Πρέπει να είσαι ήρεμος. Δεν μπορείς να αφήνεις τέτοια πράγματα να σε επηρεάζουν. Έγινε. Έχουν την νοοτροπία πως αναλαμβάνει ο επόμενος. Ήταν ατυχές αυτό που έγινε».

Για τη θέση του πόιντ γκαρντ: «Για να είσαι πόιντ γκαρντ πρέπει να είσαι ήρεμος. Όσο ελέγχεις τον εαυτό σου, όλα θα είναι καλά».

Για το ότι ο Ολυμπιακός είναι η μόνη αήττητη ομάδα στο πρωτάθλημα και το ματς με την Μπαρτσελόνα: «Βλέπουμε ένα ματς την φορά. Τώρα στρέφουμε την προσοχή μας στην Μπαρτσελόνα και μετά στο επόμενο ματς. Δεν κοιτάμε το μέλλον. Πρέπει να είσαι στο παρών, αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας».

Για τον Τζόζεφ: «Ανυπομονώ να δουλέψω μαζί του. Τον έβλεπα όταν ήμουν μικρότερος, όταν έπαιζε στους Μάτζικ. Είμαι χαρούμενος που θα είναι στα αποδυτήρια, θα μας βοηθήσει. Ανυπομονούμε να έρθει και θα περάσουμε ωραία».