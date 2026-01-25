Μπαρτζώκας: «Ο τρόπος που σφυρίχθηκε το ματς ήταν αλλοπρόσαλος» - Απέφυγε να μιλήσει για τον Τζόζεφ

Εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην Ρόδο, τα... έβαλε με τους διαιτητές σημειώνοντας πως ήταν αλλοπρόσαλος ο τρόπος που διαχειρίστηκαν το παιχνίδι, ενώ απέφυγε να μιλήσει για τον Κόρι Τζόζεφ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το παιχνίδι εξελίχθηκε με νευρικότητα από τις δύο πλευρές. Δεν κρίνω τους διαιτητές, αλλά ο τρόπο που σφυρίχτηκε το ματς ήταν αλλοπρόσαλλος. Άφησαν κάποιες σκληρές φάσεις και σε άλλες σφύριζαν το παραμικρό. Αυτό δημιούργησε εκνευρισμό σε όλους. Το ότι κερδίσαμε με τόσες απουσίες και με τον τραυματισμό του Τζόουνς στο ημίχρονο είναι σημαντικό για εμάς».

Για τον τραυματισμό του Τζόουνς: «Δεν ξέρω τι έχει».

Για την ένταση με τον Λυκογιάννη: «Σου αρέσει να κάνεις πάντα ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν κρίνω τους διαιτητές, ας πούμε ήταν 50-50, ο τρόπος που σφύριξαν δημιούργησε εκνευρισμό».

Για τον Τζόζεφ: «Δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε στην ΣΤ για τον νέο παίκτη και για την Μπαρτσελόνα».