Lakers' Corner: Ανατροπή που έδειξε χαρακτήρα, ο 6ος παίκτης Ρούι και η επιστροφή του Ριβς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έκαναν μία μεγάλη ανατροπή απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς (116-110), είδαν τον Ρούι Χατσιμούρα να είναι ο ιδανικός έκτος παίκτης και αναμένουν σύντομα την επιστροφή του Όστιν Ριβς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Ντάλας Μάβερικς εκτός έδρας. Φυσικά, πλέον αυτές οι αναμετρήσεις θα ξεχωρίζουν για την επιστροφή του Λούκα Ντόντσιτς στο πρώην... σπίτι του. Οι «Λιμνάνθρωποι» ήταν κοντά στην ήττα, καθώς έφτασαν στην τελευταία περίοδο να βρίσκονται στο -14 (101-87). Όμως, έδειξαν χαρακτήρα και κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα και τελικά να επικρατήσουν με 116-110. Πλέον, οι Λέικερς είναι πέμπτοι με ρεκόρ 27-17.

Η ανατροπή που έδειξε χαρακτήρα

Οι Λέικερς ξεκίνησαν πολύ καλά τον αγώνα, ωστόσο στην τρίτη περίοδο είδαν τους «Μαβς» να πετυχαίνουν 35 πόντους, την ίδια ώρα που οι ίδιοι πέτυχαν μόλις 14. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι πέτυχαν τους πρώτους έξι πόντους της τέταρτης περιόδου και έτσι έτρεξαν ένα σερί 41-14.

Όλα έδειχναν πως η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ θα γνώριζε ακόμα μία ήττα, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν αντίδραση. Οι «Λιμνάνθρωποι»... πάτησαν το γκάζι και κατάφεραν από το 101-87 να βρεθούν μπροστά με 108-106. Στο τέλος διατήρησαν το προβάδισμά τους και πήραν τη νίκη.

Φυσικά, πρόκειται για ένα θετικό αποτέλεσμα που χρειάζονταν, ενώ την ίδια ώρα έδειξαν και χαρακτήρα. Δεν «λύγισαν» όταν όλα έδειξαν να πηγαίνουν εναντίον τους, απέδειξαν πως όταν παίζουν καλά δεν έχουν... ταβάνι και τελικά επικράτησαν.

Πρόκειται για νίκη που θα πρέπει να μελετήσουν οι Λέικερς κα να κρατήσουν όλα τα θετικά στοιχεία. Να πάρουν παράδειγμα για το πώς πρέπει να αντιδρούν όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα και κυρίως πώς να αποφύγουν το να βρεθούν ξανά με την πλάτη στον τοίχο τόσο εύκολα, καθώς συνεχίζουν το road trip τους.

Ο ιδανικός έκτος παίκτης: Ρούι Χατσιμούρα

Οι «Λιμνάνθρωποι» συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν την ιδανική αρχική πεντάδα. Ακόμα, δε φαίνεται πως τα έχουν καταφέρει, όμως φαίνεται πως μπόρεσαν να βρουν μία πολύ καλή λύση από τον πάγκο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ρούι Χατσιμούρα επέστρεψε από τον τραυματισμό του και όπως ήταν λογικό ξεκίνησε από τον πάγκο με minutes restriction. Ωστόσο, φαίνεται πως είναι ιδανικός για αυτή τη θέση.

Ο Όστιν Ριβς αναμένεται όταν επιστρέψει να βρει ξανά μία θέση στην αρχική πεντάδα, αλλά δεν θα έπρεπε να ισχύσει το ίδιο και για τον «Χάτσι». Με την συγκεκριμένη πεντάδα (Ντόντσιτς, Ριβς, Χατσιμούρα, Λεμπρόν, Έιτον) οι Λέικερς αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα και είδαν τον πάγκο να μην μπορεί να συνεισφέρει.

Ο Χατσιμούρα δείχνει άνετος στην συγκεκριμένη θέση και ιδανικά θα συνεχίσει να έρχεται από τον πάγκο και να ηγείται της second unit.

Η επιστροφή του Όστιν Ριβς που πλησιάζει

Πριν το ματς ο Ρέντικ, πριν τον αγώνα, μίλησε για τον Όστιν Ριβς και ανέφερε πως είναι αρκετά πιθανό να επιστρέψει απέναντι στους Καβαλίερς. Ο Αμερικανός έχει λείψει στους Λέικερς και θα δώσει πολλές λύσεις στον κόουτς.

Οι «Λιμνάνθρωποι» χρειάζονται και τον χειρισμό του και το σκοράρισμά του (ειδικά από κοντά στην ρακέτα). Οι Λέικερς έχουν δυσκολευτεί με τον Ριβς στα «πιτς» και από εκεί που πάλευαν για την τρίτη θέση, πλέον προσπαθούν να γλιτώσουν την έβδομη θέση και τα play-in.

Η επιστροφή του 28χρονου έρχεται σε μία πολύ κρίσιμη στιγμή για το σύνολο του Ρέντικ, το οποίο συνεχίζει το road trip του και θέλει να πάρει όσα περισσότερα «διπλά» μπορεί πριν επιστρέψει στο «σπίτι» του.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λέμπρον Τζέιμς: 17 πόντοι (8/16 σουτ, 1/3 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 37 λεπτά.

Τζέικ ΛαΡάβια: 13 πόντοι (4/8 σουτ, 2/6 τρίποντα, 3/4 βολές), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 4 λάθη και 1 μπλοκ σε 30 λεπτά.

ΝτεΆντρε Έιτον: 9 πόντοι (4/16 συοτ, 1/2 βολές), 11 ριμπάουντ, 1 λάθος και 1 μπλοκ σε 24 λεπτά.

Μάρκους Σμαρτ: 13 πόντοι (4/10 σουτ, 2/4 τρίποντα, 3/5 βολές), 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη και 2 μπλοκ σε 32 λεπτά.

Λούκα Ντόντσιτς: 33 πόντοι (8/15 σουτ, 3/8 τρίποντα, 14/15 βολές), 8 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 5 λάθη, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 39 λεπτά.

Ρούι Χατσιμούρα: 17 πόντοι (6/13 σουτ, 4/7 τρίποντα, 1/1 βολή), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 27 λεπτά.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 8 πόντοι (3/6 σουτ, 2/3 τρίποντα, 0/2 βολές), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 12 λεπτά.

Ντριου Τίμι: 0 πόντοι (0/1 σουτ, 0/1 τρίποντο), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 8 λεπτά.

Τζάκσον Χέιζ: 6 πόντοι (3/3 σουτ), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 15 λεπτά.

Γκέιμπ Βίνσεντ: 0 πόντοι (0/2 σουτ, 0/2 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 15 λεπτά.

Μπρόνι Τζέιμς: DNP

Μαξ Κλέμπερ: DNP

Ντάλτον Κνεκτ: DNP

Σύνολο: 116 πόντοι (40/90 σουτ - 44%, 14/34 τρίποντα - 41%, 22/29 βολές - 76%), 56 ριμπάουντ, 26 ασίστ, 14 λάθη, 7 κλεψίματα και 8 μπλοκ.

Τώρα, οι Λέικερς έχουν μπροστά τους το παιχνίδι με τους Σικάγο Μπουλς (27/1, 03:00) και μετά θα κοντραριστούν με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς (29/1, 02:00).