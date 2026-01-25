Ουόκερ: «Δεν ξέρω πότε θα ξαναπαίξω»

Ο Λόνι Ουόκερ βάζει σοβαρό πονοκέφαλο στον Όντεντ Κάτας στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αφού σε δηλώσεις του τόνισε πως δεν ξέρει πότε θα επιστρέψει στην δράση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στηn «Today»:

«Αισθάνομαι καλά γενικά. Η ομάδα πέτυχε μια σημαντική και μεγάλη νίκη εναντίον μιας σπουδαίας ομάδας. Νιώθεις ότι όλοι όσοι παίζουν δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και συνεισφέρουν. Προσωπικά χαίρομαι πολύ για τον Τζεφ Ντάουτιν Τζούνιορ, ο οποίος επέστρεψε στο γήπεδο μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Τον χρειαζόμαστε και θα προσθέσει σημαντική δύναμη πυρός στην επίθεσή μας.



Δεν είναι εύκολο για μένα να κάθομαι έξω και να παρακολουθώ τα πράγματα ως θεατής, αλλά εμπιστεύομαι τους συμπαίκτες μου ότι θα πετύχουν ακόμα και χωρίς εμένα. Ακόμα κι αν είμαι τραυματίας, κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω. Παρακολουθώ το παιχνίδι από την άκρη του γηπέδου και φροντίζω να μεταφέρω μηνύματα και οδηγίες στους παίκτες σε μια προσπάθεια να βοηθήσω και να συνεισφέρω. Προσπαθώ να βοηθήσω με κάθε δυνατό τρόπο, ακόμα κι αν είναι απλώς μεταφέροντας μηνύματα από τον πάγκο.

Δεν ξέρω πότε θα ξαναπαίξω. Θέλω πολύ να επιστρέψω στο μπάσκετ και ελπίζω να συμβεί σύντομα».